Un milione di persone sono in allerta per inondazioni mentre le forti piogge sferzano il Midwest superiore

Circa 4.000 residenti della Rock Valley in Iowa sono stati costretti a evacuare a causa delle inondazioni.

didascalia dell’immagine, Circa 4.000 residenti della Rock Valley in Iowa sono stati costretti a evacuare a causa delle inondazioni.

Più di un milione di persone sono in allerta per inondazioni dopo che le forti piogge hanno colpito domenica il Midwest degli Stati Uniti, provocando evacuazioni e operazioni di salvataggio in diversi stati.