Una valutazione statunitense afferma che le armi statunitensi potrebbero essere state utilizzate a Gaza in violazione del diritto internazionale

Il Segretario di Stato Anthony Blinken ha consegnato venerdì al Congresso un tanto atteso rapporto sulle azioni dell’esercito israeliano a Gaza, che accusava le forze israeliane di violare il diritto umanitario internazionale.

Gli Stati Uniti non dispongono di informazioni complete sull’eventuale utilizzo di armi statunitensi tra il 1° gennaio 2023 e la fine di aprile di quest’anno, nonostante le accuse secondo cui Israele ha violato il diritto umanitario internazionale, afferma il rapporto. In quelle azioni. I suoi autori citano la difficoltà di accertare i fatti sul terreno in una zona di intensa guerra e l’uso da parte di Hamas delle infrastrutture civili per scopi militari.

“Tuttavia, data la sostanziale dipendenza di Israele dagli articoli per la difesa prodotti negli Stati Uniti, è ragionevole valutare che gli articoli per la difesa siano stati utilizzati dalle forze di difesa israeliane dal 7 ottobre. [international humanitarian law] doveri o con le migliori pratiche per mitigare i danni ai cittadini”, aggiunge il rapporto.

Sebbene il rapporto abbia rilevato che Israele “non ha collaborato pienamente” con il governo degli Stati Uniti nei primi mesi successivi al 7 ottobre per aumentare il flusso di aiuti umanitari, il rapporto ha notato un “aumento significativo” dei suoi sforzi.

Il livello complessivo degli aiuti che raggiungono i civili palestinesi è “inadeguato”, afferma il rapporto, aggiungendo che “al momento non valutiamo se il governo israeliano stia bloccando o interdicendo il transito o la distribuzione degli aiuti umanitari statunitensi”.

Il rapporto criticava le Forze di Difesa Israeliane (IDF) per non aver applicato le migliori pratiche ben note per ridurre le vittime civili.

“Mentre Israele ha la conoscenza, l’esperienza e gli strumenti per attuare le migliori pratiche per mitigare i danni ai civili nelle sue operazioni militari, i risultati sul campo, compresi gli alti livelli di vittime civili, sollevano interrogativi sostanziali sul fatto che l’IDF le stia utilizzando in modo efficace in tutti i casi”, si legge.

Ma il rapporto rivela anche che Israele ha “aperto una serie di indagini penali, anche su accuse di morte, trattamento di detenuti e violazioni del diritto umanitario internazionale”. Completamento

Il meccanismo di accertamento dei fatti dell’IDF “esamina continuamente centinaia di incidenti per considerare potenziali comportamenti scorretti nel contesto delle operazioni militari in corso”, afferma il rapporto.

Il rapporto menziona anche le sue “centinaia di sospensioni tattiche”, i vasti sforzi di Israele per evitare di danneggiare i civili di Gaza (tramite opuscoli e messaggi di testo) e il suo sofisticato sistema di tracciamento della posizione dei civili. “Il tasso di vittime civili nel conflitto solleva anche seri interrogativi sull’efficacia delle misure precauzionali israeliane”.

Un alto funzionario del Dipartimento di Stato, che ha parlato a condizione di anonimato per discutere una valutazione sensibile, ha affermato che l’NSM-20 si è dimostrato uno strumento utile nel fornire al governo israeliano informazioni su incidenti specifici e in alcuni casi sullo sviluppo di rotte. Aiuta a fornire aiuti umanitari.

Il rapporto riservato di 46 pagine è una raccolta di opinioni di uffici e funzionari diplomatici di tutto il Dipartimento di Stato e include input dal Pentagono e dalla Casa Bianca.

Memorandum, noto come NSM-20, richiede garanzie scritte entro 180 giorni da parte di più di 100 paesi che attualmente ricevono assistenza militare dagli Stati Uniti che le armi vengono utilizzate in conformità con il diritto umanitario statunitense e internazionale e che i paesi collaborano formalmente nella fornitura di assistenza umanitaria degli Stati Uniti. Quelli in grave conflitto – tra cui Israele, Ucraina, Nigeria, Somalia, Iraq, Colombia e Kenya – hanno dovuto affrontare una breve scadenza di 45 giorni, fissata al 24 marzo, per presentare le loro garanzie.

Il Dipartimento di Stato ha fissato la scadenza autoimposta dell’8 maggio per imporre una revisione di tali impegni da parte del Congresso, ma i tempi di consegna del rapporto sono slittati brevemente mentre i funzionari finalizzavano le sue conclusioni.

“Questa è la prima volta che il dipartimento conduce un’esercitazione come questa, quindi siamo molto determinati nell’assicurarci che tutto sia assolutamente corretto”, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller in una conferenza stampa dell’8 maggio.

Il rapporto rileva che le assicurazioni fornite dai sette paesi in conflitto erano “credibili e credibili, in modo da consentire la consegna di articoli per la difesa… di continuare”.

Il senatore Chris Van Hollen, democratico del Maryland, uno dei principali sostenitori dell’NSM-20, ha espresso disappunto per il prodotto presentato venerdì.

“Un’importante scoperta generale fatta in questo rapporto è che ci sono ragionevoli motivi per credere che il governo Netanyahu a Gaza abbia violato il diritto internazionale”, ha detto Van Hollen in una conferenza telefonica con i giornalisti. “Ma l’amministrazione ha eluso tutte le domande difficili su come prendere una decisione reale”, ha detto.

Van Hollen ha affermato che ONG credibili hanno già dettagliato molte delle presunte violazioni del diritto umanitario internazionale. “Ma questo rapporto ignora qualsiasi tipo di indagine approfondita sui fatti e sulla legge dietro questi casi.”

“È incredibile che il governo degli Stati Uniti abbia meno informazioni di organizzazioni come Amnesty International, Human Rights Watch e Oxfam”, ha affermato.

Il senatore Jim Risch dell’Idaho, repubblicano dell’Idaho, membro di spicco della commissione per le relazioni estere del Senato, ha criticato i risultati del rapporto, definendoli “politicamente dannosi” per Israele.

“L’amministrazione sta cercando di compiacere gli elettori di sinistra a spese di uno stretto alleato in una guerra giusta con i terroristi di Hamas”, ha detto Risch in una nota.

La dichiarazione arriva in un momento critico nella campagna militare israeliana di sette mesi a Gaza. In un cambiamento politico significativo, il presidente Biden disse Mercoledì in un’intervista alla CNN, gli Stati Uniti hanno sospeso la spedizione di bombe da 2.000 libbre a Israele per impedirne l’uso in un’importante operazione a Rafah, una città nel sud di Gaza, “riconoscendo per la prima volta che dei civili sono stati uccisi. a causa di quelle bombe.”

Un annuncio della Casa Bianca emesso martedì notte aveva specificamente sospeso una spedizione di 3.500 bombe, comprese le cosiddette bombe silenziate da 500 e 2.000 libbre, una settimana prima a causa di preoccupazioni sull'”uso finale” e sull'”assalto”. Il giornale rileva inoltre nel rapporto che il Dipartimento di Stato sta esaminando altre forniture, comprese le attrezzature JDAM che aiutano a trasformare le bombe silenziose in munizioni di precisione. Si stima che più di 1 milione di palestinesi abbiano trovato rifugio a Rafah.

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby ha detto venerdì che il presidente è stato “pienamente informato” sulla nota.

Le forze israeliane hanno condotto attacchi aerei a Rafah per settimane, e all’inizio di questa settimana hanno inviato carri armati e truppe per impadronirsi di parti della città, compreso il valico di frontiera di Rafah con l’Egitto. I funzionari dell’amministrazione Biden hanno descritto le intrusioni fino ad oggi come “limitate”, mettendo in guardia contro un’operazione più ampia che potrebbe sconvolgere la vita di un gran numero di civili.

In quell’intervista alla CNN, Mr. Biden ha indicato che garantirà che Israele continui ad acquisire armi difensive come il sistema Iron Dome. Ha fatto riferimento ai “centri abitati” di Rafah.

Sig. In seguito ai commenti di Biden, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato in una dichiarazione: “Se Israele deve restare da solo, noi resteremo da soli”. Il gabinetto di guerra israeliano ha votato all’unanimità giovedì sera per espandere le operazioni a Rafah, hanno riferito i media israeliani.

Sig. Biden fornito L’NSM-20 di febbraio ha chiesto meccanismi di applicazione più rigorosi per garantire che i destinatari degli aiuti militari statunitensi rispettino il diritto internazionale, a seguito delle pressioni dei legislatori democratici, tra cui Van Hollen. Ciò ha coinciso con la richiesta del presidente Biden al Congresso di approvare ulteriori finanziamenti di emergenza per la difesa per Israele, firmando infine un finanziamento di 26 miliardi di dollari il mese scorso in aggiunta ai 3 miliardi di dollari di aiuti militari annuali che Israele riceve.

Quasi 35.000 civili palestinesi, la maggior parte dei quali donne e bambini, sono stati uccisi dall’inizio della campagna militare israeliana a Gaza, hanno detto funzionari sanitari locali. Le forze israeliane sono intervenute dopo che più di mille combattenti di Hamas sono entrati nel confine meridionale di Israele, uccidendo più di 1.200 israeliani e prendendo più di 240 ostaggi.

Decine di legislatori democratici lo hanno già fatto Accusato Israele ha violato la legge statunitense ai sensi del Foreign Assistance Act e sta spingendo l’amministrazione a imporre sanzioni. Esistono anche diverse organizzazioni per i diritti umani e una task force indipendente disse Israele ha mostrato un “chiaro modello” di violazione del diritto internazionale e di limitazione degli aiuti umanitari.

Il Dipartimento di Stato conduce indagini attive sulla condotta di Israele nell’ambito di altri meccanismi di responsabilità interna, tra cui la Civilian Harm Incident Response Guidance (CIRG), istituita nell’agosto 2023. Miller, portavoce del dipartimento, ha confermato gli incidenti avvenuti a Gaza a febbraio. Quelli danneggiati dalle armi americane sono allo studio.

Il rapporto di venerdì afferma che “85 incidenti riguardanti danni civili che hanno coinvolto operazioni militari israeliane a Gaza sono stati sottoposti al CHIRG per la valutazione, e circa il 40% di questi casi sono stati chiusi”.

Il Dipartimento ha procedure separate per determinare se un conflitto ha commesso atrocità, incluso un genocidio.

Per mesi, Blinken ha valutato la possibilità di porre fine agli aiuti militari nell’ambito di una misura federale nota come Legge Leahy a un’unità dell’IDF determinata ad aver commesso gravi violazioni dei diritti umani in Cisgiordania prima dell’attacco del 7 ottobre. Il dipartimento ha Ponderato “Nuove informazioni” sull’unità sono state presentate dal governo israeliano il mese scorso, hanno detto i funzionari.