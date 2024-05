Un’esplosione di gas ha divelto la facciata di un edificio nell’Ohio, ferendo almeno 7 persone

Mercy Health ha confermato in un comunicato che il suo sistema sanitario sta curando sette persone – una delle quali era in condizioni critiche – e ha affermato che continuerà a “monitorare da vicino l’evolversi della situazione”.

Riprese video di sicurezza Notizie locali condivise online da 21 WFMJ Mostra il momento dell’esplosione mentre la strada tranquilla viene improvvisamente avvolta in una nuvola di polvere e detriti.

Angela Reichardt-Rand, portavoce di JPMorgan Chase, ha affermato che la società “è in stretto contatto con le autorità locali per verificare la sicurezza dell’edificio e di tutti coloro che si trovano nella zona”. “Dopodiché lavoreremo per determinare cosa è successo e valutare i danni”, ha aggiunto.

Enbridge Gas Ohio ha dichiarato in un comunicato che i suoi equipaggi stavano lavorando sul posto con i soccorritori per “contenere l’area e chiudere il gas all’intero isolato come precauzione di sicurezza”.

“Voglio esprimere le nostre più sentite condoglianze alle vittime di questo incidente, alle loro famiglie e alla comunità”, ha detto Stephanie Moore, portavoce della compagnia del gas. “La nostra principale preoccupazione è la sicurezza e il benessere di tutti i soggetti coinvolti.”