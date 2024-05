Westminster Dog Show 2024: foto da dietro le quinte

Le palline da tennis sono state tenute al sicuro mentre 2.500 cani e i loro obbedienti entourage umani sono scesi al Centro nazionale di tennis USDA Billie Jean King nel Queens questo fine settimana per il Westminster Kennel Club Dog Show.

L’evento è iniziato sabato con gare di agility, obedience e tuffi, per poi trasformarsi lunedì nelle gare più familiari agli spettatori a casa: best in race, best in group e best in show. Martedì sera verrà assegnato il primo premio.