Xbox Live è tornato dopo un’interruzione di ore

Xbox Live ha risolto un’interruzione diffusa che impediva ai giocatori di giocare online, scaricare giochi o utilizzare altri servizi per ore. “Gli utenti non dovrebbero più riscontrare problemi di accesso a Xbox Live e ai servizi” Xbox dice in un post su X. “Grazie per la pazienza, Atom!”

I problemi con Xbox Live sembrano essere iniziati intorno alle 14:00 ET Rapporti di Downdetector In quel momento cominciò a salire. Intorno alle 15:00 ET, Xbox ha detto “Alcuni utenti sono stati disconnessi da Xbox Live” e l’azienda ha avviato una “indagine”.

Nel frattempo, è pagina di stato I servizi dell’account e del profilo Xbox hanno subito una grave interruzione. “Potresti non essere in grado di accedere al tuo profilo Xbox, disconnetterti mentre sei connesso o avere altri problemi correlati”, si legge nell’avviso. “Le funzionalità che richiedono l’accesso, come la maggior parte dei giochi, delle app e delle funzionalità social, non sono disponibili.”

Intorno alle 16:10 ET, Xbox ha detto La sua indagine “ha richiesto più tempo del previsto” e non ha risolto il problema fino alle 21:00 ET circa. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’interruzione prolungata per ore. al limite Microsoft ha contattato l’azienda chiedendo ulteriori informazioni, ma non ha ricevuto risposta immediatamente.