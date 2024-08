Zelenskyj conferma che l’Ucraina opera all’interno del Kursk russo

KIEV, Ucraina (AP) – Il massimo comandante militare ucraino afferma che le sue forze ora controllano 1.000 chilometri quadrati (386 miglia quadrate) della vicina regione russa di Kursk, la prima volta che un ufficiale militare ucraino ha commentato pubblicamente i vantaggi dell’incursione fulminante. Imbarazzato il Cremlino.

Il generale Oleksandr Chirsky ha rilasciato questa dichiarazione in un video postato lunedì sul canale Telegram del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj. In quel video, ha spiegato la situazione in prima linea al Presidente.

“Le truppe stanno portando avanti i loro compiti. I combattimenti continuano su tutta la linea del fronte. La situazione è sotto il nostro controllo”, ha detto Chirsky.

Le forze russe stanno ancora lottando per reagire Shock per l’attacco in Ucraina Dopo quasi una settimana di aspri combattimenti.

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che è stato lo sforzo di Kiev a fermare l’incursione, che ha portato più di 100.000 cittadini alla fuga. Attacco di Mosca Nella regione del Donbass, nell’Ucraina orientale, potrebbe influenzare i futuri colloqui di pace.

Zelenskyj ha confermato per la prima volta che l’esercito ucraino operava all’interno della regione di Kursk. Nel telegramma ha elogiato i soldati e i comandanti del suo Paese per “la loro determinazione e le loro azioni decisive”. Non ha approfondito.

Lunedì, parlando in un incontro con i massimi funzionari della sicurezza e della difesa, Putin sembrava riflettere il tentativo di Kiev di raggiungere una migliore posizione negoziale nei colloqui futuri che potrebbe porre fine all’offensiva iniziata il 6 agosto. Guerra. Ha insistito sul fatto che l’esercito di Mosca avrebbe vinto.

Putin ha detto che l’Ucraina sperava che l’attacco avrebbe causato disordini pubblici in Russia, ma non è riuscita a raggiungere questo obiettivo, aggiungendo che l’attacco ha portato ad un aumento dei volontari che si uniscono all’esercito russo. Ha detto che le forze russe continueranno comunque la loro offensiva nell’Ucraina orientale.

READ Houston cade contro Duke negli Sweet 16 del torneo NCAA dopo aver perso Jamal Shedd Il corrispondente di AP Washington, Sagar Meghani, riferisce che il massimo comandante militare ucraino ora controlla quasi 400 miglia quadrate di territorio russo dopo una fulminea incursione che ha messo in imbarazzo Mosca.

“È ovvio che i nemici cercheranno di destabilizzare la situazione nella zona di confine per destabilizzare la situazione politica interna nel nostro Paese”, ha detto Putin. Il compito principale della Russia è “ritirarsi, espellere il nemico dai nostri territori e, insieme al servizio di frontiera, garantire una sicurezza affidabile del confine di stato”.

Le forze ucraine hanno spinto un fronte di 40 chilometri (25 miglia) nella regione di Kursk per 12 chilometri (7,5 miglia) e ora controllano 28 insediamenti russi, ha detto a Putin il governatore ad interim di Kursk Alexei Smirnov.

Smirnov ha detto che 12 civili sono stati uccisi e 121 feriti, tra cui 10 bambini, nell’operazione. Circa 121.000 persone sono state sfollate o sono fuggite spontaneamente dalle aree colpite dai combattimenti, ha affermato.

Smirnov ha affermato che è difficile rintracciare tutte le unità ucraine che vagano nella regione e creare diversivi, sottolineando che alcuni utilizzano documenti d’identità russi falsi.

Il governatore della regione di Belgorod vicino a Kursk ha anche annunciato l’evacuazione delle persone da un distretto vicino al confine ucraino.

Dopo aver lanciato l’offensiva, le forze ucraine si ritirarono rapidamente nella città di Chudja, a circa 10 chilometri (6 miglia) lungo il confine. Si dice che conservino ancora la parte occidentale della città, sede di un’importante stazione di gas naturale.

L’operazione ucraina è tenuta sotto stretta segretezza e i suoi obiettivi non sono chiari. IL Una manovra straordinaria Ha contrapposto le forze del Cremlino alle controdifese della Russia Sforzo incessante negli ultimi mesi ha sfondato le difese ucraine in punti selezionati della linea del fronte nell’Ucraina orientale.

Zelenskyj ha affermato che il territorio ora controllato dalle forze ucraine è stato utilizzato più volte per attaccare la regione ucraina di Sumy, aggiungendo che è “assolutamente giustificato distruggere i terroristi russi lì dove si trovano”.

“La Russia ha portato la guerra ad altri. Ora sta tornando a casa”, ha detto in un video pubblicato sul suo canale Telegram.

La Russia aveva già assistito a precedenti incursioni nel suo territorio durante la guerra durata quasi due anni e mezzo, ma l’incursione nella regione di Kursk segnò la più grande offensiva sul suo territorio dalla Seconda Guerra Mondiale, segnando una pietra miliare nella guerra. Questa è la prima volta che l’esercito ucraino conduce un’incursione davanti alle milizie russe appoggiate dall’Ucraina.

Questo sviluppo è stato un duro colpo per gli sforzi di Putin volti a garantire che la vita in Russia non fosse in gran parte influenzata dalla guerra. La propaganda statale ha cercato di minimizzare l’attacco, sottolineando gli sforzi delle autorità per aiutare gli abitanti della regione e cercando di distogliere l’attenzione dell’esercito, che si era preparato all’attacco e non è riuscito a respingerlo rapidamente.

I residenti di Kursk hanno registrato video lamentandosi di essere stati costretti a fuggire dalla regione di confine, lasciando dietro di sé le loro cose e chiedendo aiuto a Putin. Ma i media russi controllati dallo Stato hanno tenuto sotto stretto controllo ogni espressione di dissenso.

Il generale in pensione Andrey Kurulev, membro della camera bassa del parlamento russo, ha criticato l’esercito per non aver adeguatamente protetto il confine.

“Purtroppo il gruppo delle guardie di frontiera non dispone di proprie risorse di intelligence”, ha detto sul canale della sua app di messaggistica. “A nessuno piace vedere la verità nei rapporti, a tutti piace sentire che è una cosa buona.”

I combattimenti in Russia hanno nuovamente sollevato la questione se l’Ucraina stia utilizzando armi fornite dai membri della NATO. Alcuni paesi occidentali hanno impedito all’Ucraina di utilizzare i propri aiuti militari per attaccare il suolo russo, temendo che ciò avrebbe innescato un’escalation che trascinerebbe la Russia e la NATO in guerra.

Sebbene non sia chiaro quali armi l’Ucraina stia utilizzando lungo il confine, i media russi hanno ampiamente riportato la presenza di mezzi corazzati americani Bradley e tedeschi Mortar. Non è stato possibile verificare in modo indipendente l’affermazione.

Ucraina già utilizzato Armi americane per attaccare la Russia.

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha dichiarato in un’intervista pubblicata lunedì che le armi fornite dal suo Paese “non possono essere utilizzate per attaccare la Russia sul suo territorio”.

Nel frattempo, il portavoce del Ministero della Difesa tedesco Arne Collatz ha dichiarato lunedì che gli esperti legali concordano: “Il diritto internazionale consente ad uno Stato che si difende di difendersi nel territorio di un aggressore. Questo è chiaro dal nostro punto di vista”.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato lunedì che i rinforzi inviati nell’area, sostenuti dall’aviazione e dall’artiglieria, hanno respinto sette attacchi da parte di unità ucraine vicino a Martynovka, Borki e Korenevo nelle 24 ore precedenti.

Le forze russe hanno anche sventato un tentativo da parte di gruppi mobili ucraini di penetrare in profondità nel territorio russo vicino a Gauchuk, ha detto il ministero.

Pasi Paroinen, analista dell’intelligence open source Blackbird Group con sede in Finlandia che monitora la guerra, ha affermato che la fase più difficile dell’incursione ucraina inizierà ora con l’entrata in campo delle riserve russe.

___

Segui la copertura di AP sulla guerra in Ucraina https://apnews.com/hub/russia-ucraina