2023 NFL Draft Trade Tracker: offerte per le scelte del primo turno

Yates: I texani si sono scambiati per ottenere Will Anderson Jr. Field Yates scambia i texani per scegliere Will Anderson Jr. Rotto fino a 3 grandi.

Abbiamo monitorato tutti gli scambi del primo round coinvolti Il Draft NFL 2023 ha visto passare di mano otto delle prime 15 scelte, inclusa la prima scelta che i Chicago Bears hanno dato ai Carolina Panthers. Questi scambi risalgono a più di due anni fa, quando i Los Angeles Rams inviarono il loro primo giocatore ai Detroit Lions come parte di un pacchetto per acquisire il quarterback Matthew Stafford.

Il quarterback veterano non è l’unico quarterback di spicco nel primo round del draft di quest’anno. Gli scambi per Russell Wilson, Trey Lance e Deshaun Watson avranno un impatto, per non parlare dello scambio di lunedì tra Green Bay Packers e New York Jets che coinvolge Aaron Rodgers.

Ecco tutte le scelte al draft per le scelte del primo giorno di quest’anno, inclusa una scelta per la sua quarta squadra. Sarebbe stata la scelta n. 29 che è passata dai San Francisco 49ers ai Miami Dolphins ai Denver Broncos ai New Orleans Saints in accordi che includevano Lance, l’edge rusher Bradley Chubb e il nuovo allenatore dei Broncos Sean Payton.

Inoltre, guarda la scaletta completa del draft e tieni traccia di tutte le 259 scelte Grandi opportunità.

Bozze di contratti giornalieri

Ecco gli scambi effettuati il ​​primo giorno del Draft NFL, a partire dal più recente:

Data: 27 aprile 2023

I Philadelphia Eagles hanno scambiato un posto, scambiando la loro scelta del primo round (n. 10) e una scelta del quarto round del 2024 con i Chicago Bears (n. 9) per il primo round dei Bears. Il primo turno dei Bears è arrivato dai Carolina Panthers in uno scambio per la scelta n. 1, mentre la scelta degli Eagles è arrivata dallo scambio dell’anno scorso con i New Orleans Saints. Gli Eagles hanno usato la scelta numero 9 sul contrasto difensivo della Georgia Jalen CarterI Bears hanno scelto l’offesa del Tennessee Darnell Wright.

Data: 27 aprile 2023

I Detroit Lions hanno scambiato il primo round dei Cardinals (n. 12), il secondo rounder (n. 34) e la loro scelta del primo round (n. 6) e del terzo round (n. 81) con gli Arizona Cardinals. Quinto rounder (n. 168). NO. La scelta numero 6 è stata originariamente scambiata dai Los Angeles Rams ai Lions nello scambio di Matthew Stafford, mentre i Cardinals hanno preso la scelta numero 12 al primo turno dagli Houston Texans. I Cardinals hanno usato la scelta per redigere il placcaggio offensivo dello stato dell’Ohio Parigi Johnson jr.

Data: 27 aprile 2023

Houston Texans n. 12, inviando la loro scelta del secondo round (n. 33) e del primo e terzo round nel 2024 agli Arizona Cardinals per la scelta del primo round dei Cardinals (n. 3) e la quarta. -Esame di quest’anno (n. 105). I texani hanno usato il plettro per selezionare l’alabama edge rusher Will Anderson jr. I Cardinals hanno ceduto la scelta n. 12 ai Lions per scambiarla con il placcaggio offensivo dello stato dell’Ohio Paris Johnson Jr.

Contratti prima della bozza

Ecco gli scambi che hanno portato al Draft NFL, a partire dal più recente:

Data: 24 aprile 2023

In un accordo che includeva il quarterback Aaron Rodgers, i Jets hanno inviato un sacco di scelte ai Packers, incluso il loro primo rounder quest’anno (n. 13). Insieme al primo rounder, i Jets hanno inviato un secondo rounder (n. 42) e un sesto rounder (n. 207) nella bozza del 2023 e un secondo rounder condizionale del 2024, che potrebbe diventare un first-rounder se Rodgers gioca. Il 65% delle foto dei Jet nel 2023. Insieme a Rodgers, quest’anno i Jets hanno vinto il primo turno dei Packers (n. 15) e il quinto (n. 170).

Data: 10 marzo 2023

I Panthers hanno scambiato quattro scelte al draft e il ricevitore largo DJ Moore con Pierce per la scelta numero 1 nel draft del 2023. Pierce ha ottenuto il primo rounder di Carolina quest’anno (n. 9), il secondo rounder (n. 61), la scelta del primo round dei Panthers nel 2024 e una scelta del secondo round nel 2025 con Moore. L’Alabama ha usato la scelta n. 1 dei Panthers sul quarterback Bryce Young. I Bears hanno scambiato la scelta n. 9 con gli Eagles per la scelta n. 10, che hanno scelto l’attaccante offensivo del Tennessee Darnell Wright.

Data: gen. 31, 2023

La scelta numero 29 ha trovato la sua quarta casa quando i Broncos l’hanno inviata ai Saints come parte di un pacchetto per l’ex allenatore di New Orleans Sean Payton. Santi n. 29 scelta – originariamente inviata dai 49ers ai Dolphins come parte dello scambio di Trey Lance e poi dai Dolphins ai Broncos nell’affare Bradley Zubb – e la seconda scelta di Denver del 2024 per Payton e la terza dei Saints scelta rotonda nel 2024.

Data: 1 novembre 2022

I Dolphins sono i n. 29, Chase Edmonds e una scelta del quarto round del 2024 ai Broncos per Bradley Chubb e una scelta del quinto round del 2025. I Dolphins hanno scelto per la prima volta i 49ers nel 2021 dal n. Ha ricevuto 29 scelte, che hanno permesso ai 49ers di draftare il quarterback Trae Lance.

Data: 4 aprile 2022

I Philadelphia Eagles hanno preso la scelta numero 10 come parte di uno scambio che ha ricevuto le scelte del primo, terzo e settimo round dei Saints nel 2022 e una seconda scelta nel 2024, inviando due scelte del primo round a New Orleans. 2022 e una scelta al sesto giro. I Saints hanno utilizzato una delle scelte del primo turno dell’anno scorso per scambiare con il ricevitore largo Chris Olave e la seconda con il placcaggio attivo Trevor Benning, mentre gli Eagles hanno inviato la scelta del primo turno dell’anno scorso ai Tennessee Titans per il ricevitore largo AJ Brown. Gli Eagles hanno scelto il 10 ° posto assoluto per prendere l’estremità difensiva della Georgia Jalen Carter.

Data: 18 marzo 2022

I Cleveland Browns hanno scambiato le scelte del primo round nel 2022, 2023 e 2024, insieme a una scelta del terzo round nel 2023 e una scelta del quarto round nel 2024, pagando un prezzo pesante agli Houston Texans per acquisire un quarterback stellare. Il quarterback Deshaun Watson e una scelta al quinto round nel 2024. I texani hanno ceduto il primo rounder dello scorso anno (n. 13) agli Eagles per la scelta n. 15, che hanno usato su Kenyon Green. I texani hanno selezionato il n. L’hanno usato per scambiare fino a 3 e draftare l’edge rusher dell’Alabama Will Anderson Jr.

Data: 8 marzo 2022

I Broncos hanno fatto un grande salto e hanno cercato di risolvere il dilemma del loro quarterback. Hanno scambiato il tight end Noah Fant, il quarterback Drew Lock, l’estremità difensiva Shelby Harris, le scelte del primo round del 2022 (n. 9) e del 2023 (n. 5) e una scelta del quinto round nel 2022 (n. 145) con i Seahawks. In cambio del quarterback Russell Wilson e di una scelta del quarto round del 2022 (n. 116). I Seahawks sono arrivati ​​al nono posto nel 2022. Carlo Croce.

Data: 26 marzo 2021

I Dolphins hanno inviato onde d’urto in tutta la NFL scambiando la scelta n. 3 nel draft del 2021 con i 49ers in cambio della scelta n. . 102) nel 2022 e una prima scelta nel 2023. Round Selection. I Dolphins hanno scambiato una scelta del primo turno del 2022 con i Kansas City Chiefs per il ricevitore Tyreek Hill. La scelta del 2023 ha fatto il suo viaggio, andando ai Broncos per l’edge rusher Bradley Chubb e poi ai Saints come compenso per l’assunzione di Sean Payton come capo allenatore.

Data: gen. 30, 2021

I Los Angeles Rams hanno aperto la strada al loro campionato Super Bowl LVI con il quarterback Jared Goff, una scelta del terzo round nel 2021 e una scelta del primo round nel 2022 (n. 32) e 2023 per il quarterback Matthew Stafford ai Detroit Lions. I Lions hanno utilizzato la scelta del 2022 per commerciare con i Minnesota Vikings per draftare il ricevitore largo Jameson Williams.