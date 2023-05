Biden e McCarthy si incontreranno lunedì quando riprenderanno i colloqui sul tetto del debito

HIROSHIMA, Giappone, 21 maggio (Reuters) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il portavoce repubblicano della Camera Kevin McCarthy si incontreranno lunedì per discutere del tetto del debito, dopo una telefonata “produttiva” dopo il ritorno del presidente a Washington, hanno detto entrambe le parti. Domenica.

Parlando ai giornalisti al Campidoglio degli Stati Uniti dopo la chiamata, McCarthy ha affermato che ci sono state discussioni positive sulla risoluzione della crisi e che i colloqui a livello di personale riprenderanno più tardi domenica.

Alla domanda se fosse più fiducioso dopo aver parlato con il presidente, McCarthy ha detto: “I nostri team stanno parlando oggi e stiamo organizzando un incontro domani (sic) ed è meglio di prima. Quindi sì”.

Un funzionario della Casa Bianca ha confermato l’incontro lunedì, ma non ha fornito un orario preciso. I funzionari di entrambe le parti si incontreranno di nuovo per i colloqui domenica alle 18:00 (18:00 GMT).

Prima di lasciare il Giappone dopo il vertice del G7 di domenica scorsa, Biden si è detto disposto a tagliare la spesa insieme a modifiche fiscali per raggiungere un accordo, ma l’ultima offerta dal tetto repubblicano era “inaccettabile”.

A meno di due settimane dal 1 giugno, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha ribadito domenica che il governo federale non sarà in grado di saldare tutto il suo debito, come ha avvertito il Dipartimento del Tesoro. Il mancato aumento del tetto del debito entro quella data innescherebbe il caos nei mercati finanziari e un default che aumenterebbe i tassi di interesse.

I commenti di McCarthy domenica sono apparsi più positivi rispetto alla retorica sempre più accesa degli ultimi giorni, con entrambe le parti che sono tornate a definire estremiste le posizioni dell’altra e i colloqui si sono bloccati.

“La maggior parte di ciò che hanno già proposto è semplicemente, francamente, inaccettabile”, ha detto Biden in una conferenza stampa a Hiroshima. “È tempo che i repubblicani accettino che non esiste un accordo bipartisan, solo alle condizioni del loro partito. Anche loro devono muoversi”.

Il presidente in seguito ha twittato che non avrebbe acconsentito a un accordo che proteggesse i “grandi sussidi petroliferi” e “i ricchi evasori fiscali” mettendo a repentaglio la salute e gli aiuti alimentari per milioni di americani.

Ha suggerito che alcuni legislatori repubblicani erano pronti a far fallire l’America sul proprio debito in modo che risultati disastrosi avrebbero impedito al democratico Biden di vincere la rielezione nel 2024.

Dopo la chiamata di domenica, McCarthy ha detto che non c’era ancora un accordo definitivo e un’intesa per riunire i negoziatori di entrambe le parti prima che i due leader si incontrassero: “Non c’è accordo. Siamo ancora separati”.

“Quello che stavo guardando erano le nostre differenze e come avremmo potuto risolverle, e mi sono reso conto che quella parte era utile”, ha detto ai giornalisti.

[1/3] La cupola del Campidoglio degli Stati Uniti si riflette in una pozzanghera in una mattinata piovosa il 2 febbraio 2012 a Washington. REUTERS/Kevin Lamarque/File Foto

Nel frattempo, i timori di insolvenza hanno pesato sui mercati poiché il tetto del debito autoimposto dal governo continua a richiedere aumenti per coprire la spesa e tagli fiscali precedentemente approvati dai legislatori.

Venerdì, gli Stati Uniti sono stati costretti a pagare tassi di interesse più elevati nella loro ultima offerta di debito.

Sia il budget 2024 proposto dal presidente democratico Biden che la legislazione “Cap, Save, Grow” dei repubblicani creerebbero risparmi di bilancio nell’arco di un decennio, ma il modo in cui lo farebbero è molto diverso.

Tagli ai costi

McCarthy ha affermato che i repubblicani sostengono un aumento del bilancio della difesa riducendo al contempo la spesa complessiva e che le discussioni sui tagli alle tasse approvate sotto l’ex presidente Donald Trump non sono state incluse nei negoziati sul tetto del debito.

Una fonte che ha familiarità con i negoziati ha affermato che l’amministrazione Biden ha proposto di mantenere piatta la spesa discrezionale non per la difesa per il prossimo anno.

Prima della chiamata, Biden ha detto che era disposto a fare tagli alla spesa e che non era preoccupato che avrebbero portato a una recessione, ma non poteva accettare le attuali richieste dei repubblicani.

Il mese scorso la Camera a guida repubblicana ha approvato una legge che taglierebbe la spesa pubblica dell’8% l’anno prossimo. I democratici affermano che forzeranno tagli medi di almeno il 22% in programmi come l’istruzione e le forze dell’ordine, cosa che i migliori repubblicani non contestano.

I repubblicani detengono una risicata maggioranza alla Camera e i colleghi democratici di Biden hanno uno stretto controllo del Senato, quindi nessun accordo passerà senza il sostegno bipartisan. Ma il tempo sta per scadere con solo 10 giorni rimasti per concludere un accordo prima che la riunione di lunedì raggiunga la scadenza del Tesoro.

McCarthy ha detto che darà ai legislatori della Camera 72 ore per riconsiderare un accordo prima di portarlo al voto.

L’ultima volta che il paese è andato in default è stato nel 2011, con un presidente democratico e un Senato a guida repubblicana.

Il Congresso alla fine ha bloccato il default, ma l’economia ha subito gravi shock, tra cui il primo declassamento del rating di credito di alto livello degli Stati Uniti e una massiccia svendita di azioni.

(Questa storia è stata ristampata per aggiungere la parola mancante “detto” nel paragrafo 1)

