Blinken dice a Wang Yi che entrambe le parti devono evitare errori di calcolo

“I legittimi diritti di sviluppo della Cina sono stati ingiustificatamente soppressi e i nostri interessi fondamentali sono messi in discussione”, ha detto, invitando Washington a non “oltrepassare le linee rosse della Cina”.

La sua ultima visita in Cina avviene mentre i due paesi cercano di cementare i legami nelle loro relazioni tese mentre i due paesi combattono per la supremazia tecnologica ed economica e politica.

Ha detto ai giornalisti che le due parti “dovrebbero essere il più chiare possibile riguardo alle aree in cui abbiamo disaccordi, almeno per evitare malintesi ed errori di calcolo”.

Le tensioni covano da anni Guerra commerciale alla caduta di un pallone aerostatico presumibilmente spiato dalla Cina nei cieli statunitensi. Recentemente, gli Stati Uniti hanno accusato la Cina di aiutare l’impegno militare della Russia in Ucraina.

Prima dell'arrivo di Blinken, A Alto funzionario per gli affari esteri I massimi diplomatici americani intendono mettere in guardia Pechino dal sostenere gli sforzi della Russia per ricostruire la sua base di difesa, che minaccia di minare la sicurezza europea.

Blinken giovedì Shanghai ha incontrato il segretario del Partito Comunista Chen Jininge “ha sollevato preoccupazioni riguardo alle politiche commerciali e alle pratiche economiche non di mercato”, secondo il Dipartimento di Stato americano.

Ha sottolineato che “gli Stati Uniti cercano una sana concorrenza economica” con la Cina e creano condizioni di parità per i lavoratori americani e le aziende che operano nel paese, ha detto il portavoce Matthew Miller. detto in un comunicato.

Questa è la seconda visita di Blinken in Cina dopo una missione diplomatica di alto livello per allentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina nel giugno dello scorso anno.

Non è chiaro se il ministro degli Esteri incontrerà Xi Jinping durante il viaggio.

“Stiamo gestendo in modo responsabile un rapporto molto produttivo”, ha detto Blinken venerdì.

“Spero che potremo fare qualche progresso sulle cose su cui i nostri presidenti hanno concordato che dovremmo cooperare, ma chiarendo le nostre differenze, il nostro scopo e dicendoci chiaramente la nostra posizione”.