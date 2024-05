Il gabinetto di Netanyahu ha votato per chiudere gli uffici di Al Jazeera in Israele

TEL AVIV, Israele (AP) – Domenica Israele ha ordinato la chiusura degli uffici locali della rete di notizie satellitari Al Jazeera del Qatar, intensificando una lunga faida tra l’emittente e il governo intransigente del primo ministro Benjamin Netanyahu. Hamas è in bilico.

Si ritiene che l’ordine straordinario, che comprende il sequestro di apparecchiature di trasmissione, il divieto al canale di trasmettere i suoi rapporti e il blocco dei suoi siti web, sia la prima volta che Israele chiude un’agenzia di stampa straniera operante nel paese.

Al Jazeera ha chiuso i principali fornitori israeliani di servizi via cavo e via satellite poche ore dopo l’ordine. Tuttavia, il suo sito Web e diversi collegamenti di streaming online sono ancora operativi la domenica.

La rete, che ha riferito ininterrottamente della guerra tra Israele e Hamas sin dall’attacco iniziale dei militanti oltre confine, ha mantenuto una copertura 24 ore su 24 della Striscia di Gaza durante un’offensiva di terra israeliana. La sua ala araba pubblica spesso resoconti video integrali di Hamas e di altri gruppi militanti regionali, compreso un rapporto clandestino sulle vittime della guerra.

“I giornalisti di Al Jazeera hanno danneggiato la sicurezza di Israele e incitato contro i soldati”, ha detto Netanyahu in una nota. “È ora di rimuovere il portavoce di Hamas dal nostro Paese.”

Al Jazeera ha rilasciato una dichiarazione in cui si impegna a “perseguire tutte le vie legali disponibili attraverso le istituzioni legali internazionali nel tentativo di proteggere sia i propri diritti che il diritto all’informazione dei giornalisti e del pubblico”.

“La repressione della stampa indipendente da parte di Israele è vista come un tentativo di nascondere le sue attività nella Striscia di Gaza, il che è contrario al diritto internazionale e umanitario”, ha affermato la rete. “Gli attacchi diretti ai giornalisti, gli arresti, le intimidazioni e le minacce da parte di Israele non dissuaderanno Al Jazeera.”

Il governo israeliano ha represso i singoli reporter per decenni sin dalla sua fondazione nel 1948, ma consente ampiamente una vivace scena mediatica che comprende uffici stranieri da tutto il mondo, anche dai paesi arabi. All’inizio della guerra ha anche bloccato le trasmissioni straniere del canale di notizie Al Mayadeen, affiliato a Hezbollah e con sede a Beirut.

L'analista politico palestinese Nehad Abu Qoush trasmette in diretta su Al Jazeera presso l'ufficio della rete nella città di Ramallah, in Cisgiordania.

L’ufficio di Netanyahu ha affermato che la legge approvata il mese scorso consente al governo di agire contro Al Jazeera.

Il ministro israeliano delle Comunicazioni Shlomo Garhi ha successivamente pubblicato online filmati di agenti che perquisivano una camera d’albergo trasmessa da Al Jazeera da Gerusalemme Est, dove i palestinesi sperano che un giorno venga situato il loro futuro stato. Ha detto che lì le autorità hanno sequestrato parte dell’attrezzatura del canale.

“Siamo finalmente riusciti a fermare la ben oliata macchina di propaganda di Al Jazeera che danneggia la sicurezza del Paese”, ha detto Garhi. Il suo ufficio ha detto che impedirà ad Al Jazeera di operare in Israele per almeno 45 giorni, una mossa che potrebbe essere rinnovata.

Il divieto non pregiudica le operazioni del canale nella Cisgiordania occupata e nella Striscia di Gaza, che sono controllate da Israele ma non sono territorio sovrano israeliano.

L'ufficio della defunta giornalista della rete Al Jazeera Shireen Abu Aghle è decorato con cimeli all'interno dell'ufficio della rete nella città di Ramallah in Cisgiordania.

La decisione minaccia di intensificare le tensioni con il Qatar in un momento in cui il governo di Doha sta svolgendo un ruolo chiave negli sforzi di mediazione per fermare il Qatar. Guerra a Gazacon l’Egitto e l’America.

Il Qatar ha ampliato i legami con Netanyahu in particolare, affermando che il Qatar non ha esercitato sufficiente pressione su Hamas per costringerlo a fare marcia indietro sui termini dell’accordo di cessate il fuoco. Il Qatar ospita a Doha i leader di Hamas in esilio

Le due parti sembrano essere vicine a raggiungere un accordo, ma diversi cicli precedenti di negoziati si sono conclusi senza un accordo.

In una dichiarazione di domenica, Hamas ha condannato l’ordine del governo israeliano e ha invitato le organizzazioni internazionali ad agire contro Israele.

Uffici della rete Al Jazeera nella città di Ramallah, in Cisgiordania.

L’Associazione della stampa estera in Israele ha criticato l’ordine.

“Con questa decisione, Israele si unisce al discutibile club dei governi autoritari che vogliono bandire la stazione”, si legge. “È una giornata buia per i media.” Allo stesso modo, il gruppo Project Journalists con sede a New York ha avvertito che la mossa “costituisce un precedente molto pericoloso per limitare il lavoro dei media internazionali in Israele”.

Omar Shakir, direttore per Israele e Palestina di Human Rights Watch, ha criticato l’ordine israeliano definendolo un “attacco alla libertà di stampa”.

“Invece di cercare di mettere a tacere le notizie sulle atrocità commesse a Gaza, il governo israeliano dovrebbe smettere di commetterle”, ha aggiunto.

Israele ha da tempo un rapporto difficile con Al Jazeera, accusandola di parzialità. Corrispondente di Al Jazeera Quasi due anni fa, i rapporti hanno subito una grave rottura Shireen Abu Aghle Ucciso durante un attacco militare israeliano nella Cisgiordania occupata.

Tali rapporti si sono ulteriormente inaspriti dopo l’epidemia La guerra di Israele contro Hamas Il 7 ottobre, il gruppo militante ha lanciato un attacco transfrontaliero nel sud di Israele che ha ucciso 1.200 persone e ha preso 250 ostaggi. Da allora, la campagna militare israeliana a Gaza ha ucciso più di 34.000 persone, secondo i funzionari sanitari locali, che non hanno suddiviso le cifre tra civili e combattenti.

L'ingegnere televisivo di Al Jazeera Mohammed Salameh lavora nella sezione della sala di controllo principale dell'ufficio della rete nella città di Ramallah in Cisgiordania.

I media israeliani hanno in gran parte evitato la difficile situazione degli abitanti della Striscia di Gaza, concentrandosi invece sull’attacco del 7 ottobre, sugli ostaggi tenuti lì e sulle storie di eroismo militare israeliano.

Nel frattempo, a dicembre, un attacco israeliano ne ha ucciso uno Cameraman di Al Jazeera Ha riferito sulla guerra nel sud di Gaza. Wael Dahdouh, capo ufficio del canale a Gaza, è rimasto ferito nello stesso attacco. Dahdouh, un reporter ben noto ai palestinesi durante diverse guerre, successivamente evacuò Gaza. Sua moglie, tre dei suoi figli e un nipote sono stati uccisi negli attacchi israeliani.

Il corrispondente internazionale di Al Jazeera English, Zein Basravi, riferisce in diretta dagli uffici della rete nella città di Ramallah, in Cisgiordania.

Al Jazeera è stato uno dei pochi media internazionali a rimanere a Gaza durante la guerra, trasmettendo filmati sanguinosi di attacchi aerei e ospedali gremiti e accusando Israele di massacri.

Tuttavia, le critiche al canale non sono nuove. Il governo degli Stati Uniti ha individuato le emittenti durante l’invasione americana dell’Iraq dopo che l’occupazione del 2003 ha rovesciato il dittatore Saddam Hussein e per aver trasmesso video del defunto leader di al-Qaeda Osama bin Laden.

Coperto o bloccato da Al Jazeera Altri governi del Medio Oriente.

In particolare, nel 2013, le autorità egiziane hanno fatto irruzione in un hotel di lusso utilizzato da Al Jazeera come base operativa dopo che i militari ne avevano preso il controllo in seguito alle proteste di massa contro il presidente Mohamed Morsi. Tre dipendenti di Al Jazeera sono stati condannati a 10 anni di carcere, ma sono stati rilasciati nel 2015 a seguito di diffuse critiche internazionali.

Gambrel riferisce da Gerusalemme. Hanno contribuito gli scrittori dell’Associated Press Jack Jeffrey a Gerusalemme e Melanie Litman a Tel Aviv.