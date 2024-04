Draft NFL 2024: come guardare, scelte del primo round, scambi, voti e altro ancora

Il Draft NFL 2024 è qui! Unisciti a noi per il primo round in diretta su Yahoo Sports.

Quando si terrà il Draft NFL 2024?

25 aprile – Primo turno, 20:00 ET

26 aprile – Secondo e terzo turno, 19:00 ET

27 aprile – Quarto, quinto, sesto e settimo round, mezzogiorno ET

Come guardo il Draft NFL 2024?

Il Draft NFL 2024 sarà trasmesso in diretta televisiva sulla rete NFL e su ESPN, ABC ed ESPN Deportes.

Come trasmettere in streaming il Draft NFL 2024?

Puoi trasmetterlo in streaming su ESPN+, YouTube TV, Hulu+ Live TV, Sling TV e Fubo TV.

Dove si svolgerà il Draft NFL 2024?

Si tiene nell'area circostante Campus Martius Park e Hart Plaza nel centro di Detroit, a meno di un miglio dal Ford Field, la casa dei Lions.

Chi è il favorito nelle scommesse con la scelta numero 1 in assoluto?

Il quarterback dell'USC Caleb Williams è ampiamente considerato il preferito dei Chicago Bears, con quote molto ristrette.

Dove posso trovare maggiori informazioni sul Draft NFL 2024?

Qui sulla pagina Draft NFL 2024 di Yahoo Sports.