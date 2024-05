Le case sono state danneggiate in Texas quando i fiumi hanno raggiunto i livelli dell’uragano Harvey. E la pioggia è in arrivo

CNN

Le inondazioni si stanno intensificando in Texas, con ulteriore pioggia prevista per il fine settimana, forti tempeste e pioggia che hanno spazzato via veicoli, danneggiato case e provocato evacuazioni.

La maggior parte della pioggia cadrà sul Texas centrale e occidentale, ma domenica la pioggia più intensa cadrà nell’area di Houston. Le precipitazioni più abbondanti nel Texas centrale si verificheranno a monte della fase di piena a Houston, aumentando le inondazioni in un’area in cui 12 misuratori del fiume hanno raggiunto la fase di piena principale.

Le tempeste di questa settimana sono le ultime di una serie di brutali eventi meteorologici che hanno colpito lo stato dall’inizio di aprile. Decine di uragani si sono abbattuti dal Panhandle alla costa del Golfo, grandinate grandi quanto un softball in alcune parti dello stato e mesi di pioggia nel Texas orientale che hanno innalzato i fiumi a livelli mai visti dai tempi del disastro. Inondazioni causate dall’uragano Harvey nel 2017.

Giovedì alcune comunità a nord di Houston hanno piovuto per quasi due mesi. Le piogge hanno sommerso strade e straripato fiumi, provocando evacuazioni e salvataggi idrici.

Ecco cosa succederà venerdì sera nel sud del Texas:

• Contea di San Jacinto, 60 miglia a nord di Houston: circa 100-200 case sono colpite dalle acque alluvionali e sono in vigore evacuazioni obbligatorie. L’evento è stato “peggiore dell’85% rispetto all’uragano Harvey”, ha detto alla CNN Emmitt Eldridge, coordinatore della gestione delle emergenze della contea. Eldridge ha detto che, poiché si trovano dall’altra parte del fiume Trinity rispetto a Dallas, “si aspettano di vedere molta più acqua” a causa delle precipitazioni aggiuntive. “Qualunque cosa loro abbiano a che fare, noi la affrontiamo”, ha aggiunto. Secondo Eldridge, finora nella contea sono stati effettuati almeno 58 salvataggi idrici. Si prevede ulteriore pioggia nella regione la prossima settimana.

• Contea di Walker, a circa 70 miglia a nord-ovest di Houston: le autorità definiscono storica l’inondazione anche lì. “Si tratta di un’inondazione storica per la contea di Walker. Abbiamo avuto più inondazioni da questo evento che durante l’uragano Harvey”, ha detto alla CNN il vice coordinatore della gestione delle emergenze della contea di Walker, Sherri Bekoda. Secondo Bekoda, due comunità lungo il fiume Trinity sono sott’acqua e sono a livelli elevati. “Tutte le strade nella contea di Walker sono state completamente allagate lunedì notte e martedì. Abbiamo ancora circa 43 strade allagate e due ponti compromessi”, 28 aprile Sono stati effettuati almeno 42 soccorsi in caso di acqua alta. nel primo distretto, aggiunse.

• Contea di Polk, a circa 80 miglia a nord-est di Houston: circa 700 case sono state allagate, secondo i funzionari della gestione dell’emergenza, che hanno avvertito che ulteriori piogge potrebbero aumentare i livelli di inondazione nei prossimi giorni. Un totale di 1.000 case nella contea si trovano in zone di evacuazione obbligatoria, ha detto alla CNN il giudice della contea di Polk Sidney Murphy. Venerdì è in vigore l’allerta inondazioni nel distretto. Il giudice ha detto che stanno osservando con preoccupazione ciò che sta accadendo con le inondazioni nel nord del distretto poiché colpiranno quella zona. “Mentre la pioggia continua a cadere sul Texas orientale e i torrenti e i fiumi si innalzano, i livelli delle inondazioni potrebbero aumentare. Essere consapevoli del cambiamento dei livelli di inondazione lungo il fiume Trinity e in tutte le aree basse. Se vuoi andartene, fallo adesso! “, ha affermato l’Ufficio per la gestione delle emergenze in un recente post su Facebook.

Jason Vogtman/Houston Chronicle/AP Il ponte sul lago Houston lungo la West Lake Houston Parkway da Kingwood ad Atascocita è stato visto sabato 4 maggio 2024, dopo la chiusura dell’acqua alta su entrambi i lati dell’autostrada a Kingwood, in Texas.

• Contea di Harris, che comprende la città di Houston e diversi sobborghi settentrionali: le evacuazioni obbligatorie sono in vigore a partire da giovedì per i residenti a est della East Fork del fiume San Jacinto. Giovedì il fiume ha raggiunto una fase di grande inondazione e si prevede che raggiungerà il picco sabato mattina, a pochi metri dai livelli record durante Harvey. “Vogliamo portarvi fuori da questa zona… questa è una situazione pericolosa per la vita”, ha detto in un messaggio il giudice della contea di Harris Lina Hidalgo. Conferenza. Secondo Hidalgo, il livello previsto di innalzamento delle acque potrebbe colpire strutture alte e raggiungere tetti o linee elettriche.

A Crosby, un sobborgo della contea di Harris, l’autista di uno scuolabus ha notato un allagamento su una strada precedentemente non bloccata, ha fermato l’autobus e ha lasciato uscire gli studenti delle scuole medie e superiori dalla porta sul retro, secondo un comunicato della scuola. Quartiere. Un altro autobus ha portato gli studenti a scuola, dove hanno ricevuto la colazione e vestiti asciutti.

• Contea di Libertà, a circa 45 miglia a nord-est di Houston: venerdì la Guardia costiera ha trasportato in elicottero una bambina di 12 ore da Cleveland, Texas, in elicottero. Secondo un comunicato stampa della Guardia Costiera, la ragazza ha riscontrato bassi livelli di ossigeno in un ospedale di emergenza del Texas che non dispone di un’unità di terapia intensiva neonatale. A causa dell’alluvione non è stato possibile trasportarla a terra con l’ambulanza. Un elicottero ha portato la ragazza e sua madre al Texas Children’s Hospital di Houston, dove la bambina è stata ricoverata in condizioni stabili.

Anche la contea di Montgomery, a nord della contea di Harris, ha subito evacuazioni volontarie a causa delle inondazioni.

Drone Bros Inondazioni a Livingston, Texas.

Le dichiarazioni di catastrofe sono attive per un terzo delle contee del Texas, dopo che il governatore Greg Abbott ha ampliato le dichiarazioni relative alle tempeste in risposta alle inondazioni, secondo un comunicato stampa. Altre contee potrebbero essere aggiunte nei prossimi giorni, soprattutto perché sono previste altre tempeste.

Parti del Texas orientale hanno ricevuto da tre a sette volte la pioggia normale nelle ultime tre o quattro settimane. Le forti piogge ripetute hanno inzuppato il terreno, lasciando molte aree altamente soggette a inondazioni improvvise e fluviali. Quasi trenta centimetri di pioggia sono caduti in alcuni punti da giovedì a venerdì mattina, il colpo finale. La pioggia continuerà fino a venerdì sera, con possibili 1-2 pollici.

L’inondazione peggiore è limitata al sud-est del Texas, dove almeno una dozzina di misuratori fluviali – comprese parti dei fiumi San Jacinto e Trinity – erano nella fase di inondazione maggiore, il livello più alto, a partire da venerdì mattina. Si prevede che molti altri siti subiranno gravi inondazioni entro la fine della settimana e potrebbero raggiungere o superare i livelli record fissati durante Harvey.

Creato dall’uragano Harvey Un disastroso alluvione diffusa a Houston Dopodiché in 48 ore caddero da 30 a 40 pollici di pioggia su tutta la metropolitana. Sebbene le inondazioni di questa settimana siano state significative, sono state molto meno diffuse a nord del luogo in cui è caduta la pioggia più forte di Harvey.

Tornado con forti temporali si sono spostati a nord e a sud dell’area di Abilene nel Texas occidentale mentre le forti piogge hanno lasciato il Texas orientale allagato. Secondo lo Storm Prediction Center, giovedì ci sono state otto segnalazioni di tornado.

Un tornado “grande e molto pericoloso” ha colpito le città di Hodges e Hawley – a circa 10 miglia a nord di Abilene – giovedì sera.

Circa 30 case a Hawley sono state distrutte dai venti del tornado, con alcune intere sezioni di case completamente esposte. Anche le auto presenti nella zona sono state danneggiate dai detriti volanti. Ci sono stati “numerosi” feriti ma nessuna vittima fino a venerdì mattina, ha detto alla CNN il capo della polizia di Hawley, Brad Wilson.

Almeno un distretto scolastico della zona sta riservando del tempo agli studenti per studiare da casa o riprendersi venerdì, dopo i dannosi tornado di giovedì sera.

“La comunità di Hawley è stata colpita molto duramente e abbiamo molte famiglie che hanno perso la casa”, ha affermato l’Hawley Independent School District in un post su Facebook.

KTXS Una casa danneggiata dai temporali di giovedì tra Hawley e Hodges, Texas.

Secondo il National Weather Service, il totale delle inondazioni in Texas e Louisiana questa settimana ha mostrato quasi mezzo metro di pioggia in cinque giorni. I totali variavano da 23,56 pollici a Groveton, Texas a 18,42 pollici a Livingston, Texas.

Alison Sinzar, Sarah Tonks, Ray Sanchez, Andy Ross, Joe Sutton e Paradise Afshar della CNN hanno contribuito a questo rapporto.