Mystic Don vinse il 150esimo Kentucky Derby di naso nella foto a 3 cavalli più vicina dal 1947.

LOUISVILLE, Ky. – Il 150esimo Kentucky Derby ha prodotto uno dei finali più drammatici della sua storia: tre nasi sul filo.

Mystic Dawn ha lottato disperatamente per resistere alle due sfide che le si sono presentate nell’uscita finale. Anche quando, a partire dal 1947, fu sequenziata la foto più vicina di tre cavalli, lo fece con un ritardo di diversi minuti.

Quell’anno, Jet Pilot batté i Phalanx di una testa, un’altra testa davanti a Faultless.

Era molto stretto.

Mystic Dawn, un tiro di 18-1, ha ribaltato la Sierra Leone di naso, mentre Forever Young è arrivato terzo sabato con un altro naso. La Sierra Leone è stato il cavallo più costoso della corsa con 2,3 milioni di dollari.

Tiri lunghi Track Phantom e Just Steel hanno guidato il campo presto con Fierce Racing favorito per 3-1 che correva in testa a 3 posizioni.

Nella parte superiore del tratto, tutto è cambiato.

La Gulf Coast ha trovato improvvisamente un’altra marcia mentre il binario rimbalzava sul binario fantasma, aprendo un buco dove Hernandez ha schiacciato la Mystic Dawn. Ben presto ha ottenuto un vantaggio diurno sul campo.

“Quando ha tirato quel punto, è stato in grado di tagliare l’angolo e gli ho detto di provarci”, ha detto Hernandez. “Ha sparato e io ho pensato, ‘Oh cavolo, ho una grande possibilità di vincere il Kentucky Derby.’

Fuori Mystic Dawn, Sierra Leone e Forever Young si inseguivano in mezzo alla corsia.

Mentre Mystic Dawn sfrecciava verso il rail, Sierra Leone è intervenuta e ha sbattuto Forever Young tre volte.

Quando Mystic Dawn si è avvicinata troppo alla ringhiera, lo stivale di Hernandez l’ha colpita.

“Ma penso che possiamo comprare un altro paio di stivali”, ha detto.

La quota del vincitore del montepremi record di 5 milioni di dollari è stata di 3,1 milioni di dollari, con il fantino e l’allenatore che hanno guadagnato il 10% ciascuno.

“Un fantino e un cavaliere intelligente, intelligente, intelligente”, ha detto McPeek. “Brian è uno dei fantini più sottovalutati, ma ora non più, vero?”

La Sierra Leone, seconda scelta con una quota di 9-2, e i giapponesi Forever Young sono arrivati ​​a Churchill Downs davanti a 156.710 spettatori, registrando il loro pubblico più numeroso dal 2018.

“Se hai colpito il naso nel Kentucky Derby, è dura”, ha detto l’allenatore della Sierra Leone Chad Brown. “Ma sono molto orgoglioso del cavallo.”

È stato il decimo Derby del Kentucky deciso da un naso – il margine più vicino nelle corse di cavalli – e il primo da quando Grindstone Cavonier indossò una corona di rose rosse sul bordo nel 1996.

Il pubblico ha aspettato diversi minuti nel caldo e nell’umidità prima che il risultato fosse esaminato dagli steward e annunciato ufficialmente.

“I minuti più lunghi della mia vita”, ha detto Hernandez, dopo che lui e Mystic Dawn hanno camminato in tondo prima che la scioccante decisione fosse presa. “Vedere il tuo numero per vincere il Derby, non credo che si registrerà per un po’.”

È arrivato 15 ° nel campo dei 20 bambini di 3 anni. Il proprietario Mike Rebol è 0 su 8 nel Derby. Nel 2011 era il favorito con lo zio Mo, graffiato dal malore il giorno prima della gara. L’anno scorso, Forte fu graffiato come favorito la mattina della gara con una gamba contusa.

Mystic Dawn ha corso 1 miglio e 1/4 su una pista veloce in 2:03.34 e ha pagato $ 39,22, $ 16,32 e $ 10.

Hernandez e l’allenatore Kenny McPeek hanno collaborato per una vittoria filo-filo con Torpedo Anna venerdì al Kentucky Oaks. McPeak è stato il primo allenatore dopo Ben Jones nel 1952 a vincere entrambe le gare.

Anche l’altra vittoria di McPeek in una gara Triple Crown è stata scioccante: 70-1 Sarawa ha vinto il Belmont Stakes del 2002, la più grande sconfitta nella storia di quella gara. Un mulo rovina l’offerta della Tripla Corona del simbolo di guerra.

I proprietari vincitori sono i cugini Lance e Brent Causeway e Daniel Hamby III, tutti dell’Arkansas. Hanno suscitato l’Alba Mistica.

“Abbiamo creato quello che io chiamo un cavallo della classe operaia”, ha detto McPeek, aggiungendo che il padre e la madre del puledro non sono grandi nomi.

“È decisamente surreale”, ha detto la moglie di Brent, Sharilyn Causeway. Siamo persone normali e sentiamo di avere un cavallo fantastico.

La Sierra Leone ha restituito $ 6,54 e $ 4,64. Forever Young era un altro naso al terzo posto e ha pagato $ 5,58 per presentarsi.

Caching Freedom si è classificato al quarto posto, seguito dai giapponesi TO Password, Resilience, Strength, Honor Mary e Endless. Dornoch è arrivato 10°, seguito da Track Phantom, West Saratoga, Homegrown, Epic Ride, Fierceness, Society Man, Just Steel, Grand Mo the First, Catalytic e Just a Touch.

