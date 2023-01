Blueface, ‘Marriage’ di Christian Rock sembra essere una ripresa video

Riproduci contenuti video





Chris Roccia Ha lasciato intendere che si sposerà faccia bluMa sembra che il matrimonio sia stato solo per spettacolo o per le telecamere.

La coppia tumultuosa sembrava aver fatto un’apparizione venerdì – il giorno in cui CR ha detto “Lo voglio” mentre visitava un negozio di abiti da sposa a DTLA. Molte foto/clip da trapelato Mostra cosa stanno facendo e sembra che stiano girando un video musicale.

Puoi vedere BF vestito e con gli stivali in smoking bianco, circondato da un gruppo di amici, uno dei quali è in realtà il collega rapper DDG. Puoi sentire la musica in sottofondo mentre posano davanti a una videocamera professionale … segno che si tratta di una produzione.

In altre parole, non sembra che l’intera idea dei matrimoni reali che Chrissan ha preso in giro sia davvero andata male, anche se hanno sicuramente fatto di tutto per sembrare reali.

Kristen era addobbata con un abito da sposa bianco… lo raccolse il giorno in cui ne parlava ad alta voce. E poi c’è l’anello… di cui è stata rilasciata una foto della proposta — e ha la lucentezza di una bella roccia.

Nel frattempo, sui social media, Christian e Blueface hanno pubblicato clip di quella che sembra essere nuova musica di entrambi, quindi tutto si aggiunge alla speranza.

Ovviamente, la cosa interessante di questo è che Blueface e Chris sono tornati su un terreno solido… il che ha causato problemi al mondo esterno dopo una settimana di grande esplosione/separazione. Ricorda, ha dichiarato Era incinta – e Blueface ha negato che fosse suo. READ Il Sukhoi-30 Mirage 2000 dell'aeronautica indiana si schianta nel Madhya Pradesh; Un pilota ucciso Notizie dall'India

Dopo un po’, hanno litigato per strada… e le cose si sono messe male.



TMZ. com

Sembra che si siano ricostruiti e siano tornati al lavoro. Non solo sono romanticamente coinvolti, ma a quanto pare Blue e Kristen hanno un rapporto di lavoro… anche il loro reality show e progetti comuni. Quindi, non è così facile per i due andarsene.