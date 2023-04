Fase del mercato immobiliare: gli acquirenti sono interessati, ma i venditori sono pochi

Una situazione di stallo si è bloccata nel mercato immobiliare, che dovrebbe essere ancora più forte. Le vendite di case esistenti a marzo sono diminuite del 22% rispetto all’anno precedente Associazione Nazionale Agenti Immobiliari. L’inventario delle case invendute sul mercato alla fine di marzo ammontava a 2,6 mesi, il che significa che ci vorrà più tempo per venderle. L’inventario di solito raddoppia per bilanciare domanda e offerta.

“Siamo in una vera e propria situazione di stallo”, ha affermato Robert Frick, economista aziendale presso la Navy Federal Credit Union. “Sarà un processo difficile per sbloccare il mercato e ci vorrà molto tempo per tornare a un’offerta normale e la situazione della domanda”.

Meno case in vendita significa più concorrenza tra gli acquirenti, portando a guerre di offerte e aumento dei prezzi. Sebbene in calo rispetto ai massimi recenti, il prezzo medio di una casa è superiore di circa il 40% rispetto all’inizio del 2020. Indice S&P CoreLogic Case-ShillerMisura i prezzi in tutto il paese.

“Tutti sono un po’ sorpresi dal livello di resilienza dei prezzi”, ha affermato Todd Detta, chief product and technology officer presso la società di analisi immobiliare Atom Data Solutions.