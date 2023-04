FDIC si affretta a trovare l’acquirente per la First Republic Bank crollata

Commerciale

29 aprile 2023 | 20:27

Secondo quanto riferito, i regolatori federali stanno acquistando la First Republic Bank in difficoltà per gli acquirenti.

Reuters

I regolatori federali stanno cercando di trovare un acquirente per la First Republic Bank mentre le azioni della società bancaria continuano a diminuire, secondo un rapporto.

La Federal Deposit Insurance Corp. ha citato in giudizio diverse banche ad alto potere, tra cui JPMorgan Chase & Co., PNC Financial Services Group Inc., US Bancorp. e Bank of America Corp. Interesse all’inizio della settimana, fonti hanno detto a Bloomberg.

La FDIC ha contattato le società bancarie giovedì, un giorno dopo che le azioni della First Republic Bank sono crollate del 30%.

Martedì la banca ha subito un calo iniziale del prezzo delle azioni del 50% dopo che l’istituto di credito con sede a San Francisco ha rivelato che i clienti hanno ritirato depositi per un valore di $ 100 miliardi – il 40% della società – nei primi tre mesi dell’anno.

Il massiccio tuffo nel naso ha costretto la First Republic Bank a cercare aiuti federali e ad essere posta in amministrazione controllata.

Dopo aver stabilito che le condizioni dell’istituto di credito si erano deteriorate oltre la possibilità di cercare un salvataggio attraverso il settore privato, la FDIC avrebbe chiesto aiuto ad altre grandi istituzioni pubbliche.

Persone che hanno familiarità con la questione hanno detto a Bloomberg che l’autorità di regolamentazione ha fornito a ciascuna banca un prezzo proposto e un costo stimato per il fondo di assicurazione dei depositi dell’agenzia.

First Republic sta cercando di vendere le sue attività, inclusi mutui e obbligazioni, per un valore compreso tra $ 50 miliardi e $ 100 miliardi.

Secondo quanto riferito, i regolatori federali stanno acquistando la First Republic Bank in difficoltà per gli acquirenti. Reuters

Secondo quanto riferito, la FDIC ha ristretto le sue opzioni ad almeno una mezza dozzina di banche, tra cui Citizens Financial Group Inc.

Un accordo dovrebbe essere annunciato domenica sera prima dell’apertura dei mercati asiatici. È probabile che l’autorità di regolamentazione annunci l’acquisizione di First Republic Bank.

Se l’istituto di credito cade in amministrazione controllata, sarà la terza banca statunitense a fallire da marzo.

Se nessuno è responsabile, la FDIC può rilevare la banca e fornire un sostegno governativo per tutti i depositi, una mossa che ha preso con la Silicon Valley Bank e la Signature Bank di New York.

Bank of America, JP Morgan, PNC e Citizens Bank hanno rifiutato di commentare.

US Bancorp e First Republic Bank non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di The Post.

con fili postali





Accetta di più…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}