I Warriors guidano i Lakers all’intervallo, Klay Thompson con 19 punti; Aggiornamenti in tempo reale, come guardare, canale TV

Se la partita 1 della serie di semifinali della Western Conference tra il numero 6 dei Golden State Warriors e il numero 7 dei Los Angeles Lakers è indicativa, ci aspetta un secondo round piccante. Il centro dei Lakers Anthony Davis ha conquistato Gara 1 con 30 punti e 23 rimbalzi mentre Los Angeles ha vinto 117-112 e si è portato in vantaggio per 1-0 nella serie.

Questa è la versione di AD che molti fan dei Lakers stavano aspettando e, se riuscirà a continuare questa produzione, la strada per le finali NBA potrebbe essere aperta. Nel frattempo, i Warriors sono ancora i campioni in carica e hanno battuto l’arrivato Sacramento Kings in sette partite al primo turno. Stephen Curry, uscito dal suo Game 7 da 50 punti, ha bisogno che i suoi colleghi star facciano un passo avanti in questa serie. Kevon Looney è un mostro sui tabelloni. Riuscirà a tirare fuori un altro gioco da oltre 20 rimbalzi?

L’attaccante dei Los Angeles Lakers LeBron James (6) e la guardia dei Golden State Warriors Stephen Curry (30) stanno insieme durante la prima metà della loro serie di semifinali della Western Conference il 2 maggio 2023 a San Francisco. (Foto AP/Jeff Chiu)

Come guardare Lakers-Warriors

CHI: Los Angeles Lakers contro Golden State Warriors

Che cosa: Semifinali della Western Conference, gara 2 (Lakers in vantaggio, 1-0)

Quando: 21:00 ET giovedì

Dove: Chase Center, San Francisco

TV: ESPN (Mike Breen, Jeff Van Gundy, Mark Jackson, Lisa Salters)

Lettura obbligatoria

Prima della partita 2: Il potere di Draymond Green è necessario nella serie Lakers-Warriors

Vincent Goodwill di Yahoo Sports da San Francisco in Gara 1: Anthony Davis si fa avanti su entrambe le estremità per aiutare i Lakers a rubare il vantaggio sul campo di casa ai Warriors

Anteprima della serie: LeBron James contro Stephen Curry rinnova la rivalità post-stagionale nel match Lakers-Warriors