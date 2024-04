Il treno deraglia al confine tra Arizona e New Mexico e chiude l'Interstate 40

Un treno deraglia e prende fuoco al confine tra Arizona e New Mexico James Lam, direttore generale di Good 2 Go Truck Stop, ha fornito il video di un incendio in un treno vicino al confine tra Arizona e New Mexico il 26 aprile 2024. Presentato da James Lam

Un treno deraglia sul confine tra Arizona e New Mexico si dice che sia sotto inchiesta. Secondo il Dipartimento dei trasporti dell'Arizona, il treno merci conteneva propano e benzina.

Il deragliamento del treno di venerdì continua a causare grossi grattacapi ai pendolari. Ad un certo punto, entrambe le direzioni Interstatale 40 Vicino a Chambers, in Arizona, è stato chiuso. Ma ora sono chiuse solo le corsie in direzione est. Gli automobilisti stanno attualmente deviando sulla US 191 in direzione nord.

Inviato alla Commissione dell'Arizona Corporation XPrecedentemente noto come Twitter e detto essere un Treno BNSF Deragliato vicino a Lupton, Arizona.

IL Dipartimento dei trasporti del Nuovo Messico Ha pubblicato su Facebook che è avvenuto un deragliamento del treno nelle vicinanze del New Mexico Chiamami.

Ciclone: Foto e video mostrano che i tornado lasciano tracce di distruzione nel Nebraska, Iowa

I funzionari e il governatore dell'Arizona rispondono al deragliamento del treno

L'ufficio dello sceriffo della contea di Apache ha pubblicato su Facebook che il deragliamento è “considerato un incidente legato a materiali pericolosi”, che porterà a ordini di evacuazione per le aree vicine.

Il governatore dell'Arizona Katie Hobbs ha pubblicato sabato su X, precedentemente noto come Twitter, che era preoccupata per il deragliamento e che avrebbe “monitorato attentamente la situazione”.

Sono in corso le indagini e non si segnalano feriti

Secondo quanto riferito da diversi organi di stampa, il National Transportation Safety Board (NTSB) e la Federal Road Administration (FRA) stanno attualmente indagando per determinare cosa ha causato il deragliamento del treno.

Fortunatamente non ci sono stati feriti.

La nazione Navajo è stata colpita dal deragliamento del treno

La nazione Navajo faceva parte degli ordini di evacuazione perché si trovavano entro un raggio di due miglia dal deragliamento. Inoltre, la Polizia della nazione Navajo è stata una delle numerose agenzie che hanno risposto all'incidente.

Pubblicato dal capo della nazione Navajo Buu Nygren Rapporto “La nostra più profonda preoccupazione è per la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini e di coloro che sono direttamente colpiti da questo incidente.” Il presidente ha aggiunto che collaborerà con le autorità e prenderà le precauzioni necessarie.