Donald Trump è stato accusato. Ecco cosa sappiamo

(CNN) L’ex presidente Donald Trump Accusa da parte di un gran giurì di New York Ha fatto precipitare la nazione in acque politiche, legali e storiche inesplorate e ha sollevato molte domande su come si svilupperà il procedimento penale.

Ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan Sta indagando su Trump Era presumibilmente coinvolto in uno schema di pagamento sotto copertura che coinvolgeva la star del cinema per adulti Stormy Daniels prima delle elezioni presidenziali del 2016.

Sebbene l’accusa, depositata sotto sigillo, debba ancora essere rilasciata, Trump e i suoi alleati sono già lacerati dalla decisione di Bragg e del gran giurì, che hanno bollato come “molestie politiche e il più alto livello di interferenza elettorale nella storia”. ”

Ecco cosa sappiamo L’accusa di Trump Finora.

Perché l’accusa?

Trump deve affrontare più di 30 conteggi di frode aziendale nell’accusa, ha riferito la CNN. È sotto sigillo.

L’ex presidente dovrebbe comparire martedì prossimo presso il tribunale penale di Manhattan, ma i tempi di tale apparizione rimangono fluidi.

L’indagine dell’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan è iniziata quando Trump era alla Casa Bianca e riguardava un pagamento di $ 130.000 all’allora avvocato personale di Trump, Michael Cohen Daniels, giorni prima delle elezioni presidenziali del 2016. Ha reso pubblica una presunta relazione con Trump più di un decennio fa. Trump ha negato la questione.

Quali accuse possono essere in gioco?

Daniels è stato pagato e la Trump Organization ha rimborsato Cohen, obiettivo delle indagini.

Secondo i documenti del tribunale, quando Cohen dovette affrontare accuse penali federali, Trump Ark. I dirigenti gli hanno permesso di pagare un totale di $ 420.000 per premiarlo con bonus più il suo pagamento originale di $ 130.000 più debiti fiscali. La società ha registrato il rimborso come spesa legale nei propri libri interni. Trump ha negato qualsiasi conoscenza dei pagamenti.

I pagamenti silenziosi non sono illegali. Prima dell’accusa, i pubblici ministeri stavano valutando se accusare Trump di aver falsificato i documenti aziendali della Trump Organization che riflettevano il modo in cui venivano effettuati i pagamenti a Cohen, che ha affermato di aver dato i soldi a Daniels. Falsificare documenti aziendali è un reato a New York.

I pubblici ministeri hanno valutato se accusare Trump di aver falsificato documenti aziendali in primo grado per aver falsificato un documento con l’intento di commettere un altro crimine, o favoreggiamento o favoreggiamento di un altro crimine. È un crimine di classe E e comporta una pena minima di un anno e fino a quattro anni di reclusione. Per provare il caso, i pubblici ministeri devono dimostrare che Trump intendeva commettere un crimine.

Donald J. Popolo dello Stato di New York contro Trump

Il giudice che sovrintende al caso contro Trump ha firmato giovedì un’ordinanza che accoglie la richiesta di Bragg di rendere pubblica l’accusa sigillata del gran giurì.

Nome del caso in ordine: Donald J. Il popolo dello Stato di New York contro Trump

Il giudice Juan Merchan ha scritto nell’ordine che la divulgazione è “nell’interesse pubblico e nell’appropriato esercizio della discrezionalità di questa corte”, secondo il documento.

Come ha risposto Trump?

Secondo una persona che ha parlato direttamente con Trump, è stato colto alla sprovvista dalla decisione del gran giurì di incriminarlo. Mentre l’ex presidente si preparava per l’impeachment la scorsa settimana, ha iniziato a credere alle notizie secondo cui un possibile impeachment era a settimane – o più – di distanza.

L’ex presidente ha ripetutamente negato di aver commesso illeciti nella vicenda e ha continuato i suoi attacchi a Bragg e ad altri democratici dopo la notizia dell’accusa.

“Credo che questa caccia alle streghe provocherà un enorme contraccolpo per Joe Biden”, ha detto giovedì l’ex presidente in una dichiarazione. “Il popolo americano capisce esattamente cosa stanno facendo qui i Democratici di estrema sinistra. Tutti possono vederlo. Quindi il nostro movimento e il nostro partito — uniti e forti — prima sconfiggeremo Alvin Bragg, poi lo faremo sconfiggeremo Joe Biden, e lo faremo anche noi. Questi democratici corrotti. Butteremo tutti fuori dall’incarico in modo da poter rendere di nuovo grande l’America!”

Qual è il futuro di Trump?

All’ex presidente era stato originariamente chiesto di arrendersi venerdì a New York, ha detto il suo avvocato, ma la sua parte voleva più tempo. Martedì è atteso in tribunale.

Per quanto riguarda la prima comparizione in tribunale dell’ex presidente, sarà simile per certi versi ad altri imputati e molto diversa per altri.

Le prime apparizioni sono solitamente azioni pubbliche. Se un imputato non ha bisogno di essere arrestato, vengono presi accordi con lui o con i suoi avvocati per arrendersi volontariamente alle forze dell’ordine. Alla loro prima comparizione in tribunale, gli imputati vengono solitamente prenotati e vengono rilevate le impronte digitali. E se la prima apparizione è un’indagine, è prevista la presentazione di un patteggiamento.

Trump deve passare attraverso lo stesso processo di qualsiasi altro imputato quando viene accusato. Ma lo status di Trump come ex presidente ora in corsa per la Casa Bianca aggiungerà senza dubbio ulteriori preoccupazioni procedurali e di sicurezza nei prossimi passi del suo caso.

È una situazione unica?

SÌ. Questa è la prima volta nella storia degli Stati Uniti che un attuale o ex presidente deve affrontare accuse penali.

Questo è ciò che fa la storia. Ma Trump è ormai da mesi alla sua terza candidatura alla Casa Bianca e il suo procedimento penale sta trasformando la campagna presidenziale del 2024 in una nuova fase mentre l’ex presidente giura di continuare a candidarsi nonostante le accuse penali.

Cosa significa questo per lui politicamente?

Questa è una delle tante grandi domande qui. Finora, molti repubblicani del Congresso si sono schierati in difesa di Trump, attaccando Bragg su Twitter e accusando il procuratore distrettuale di una caccia alle streghe politica.

Il presidente della magistratura della Camera Jim Jordan dell’Ohio, uno dei leader del caucus repubblicano che ha invitato Bragg a testimoniare davanti al Congresso sull’indagine Trump, ha twittato.

senatore repubblicano del Texas Ted Cruz ha definito l’accusa “assolutamente senza precedenti” e “un’espansione devastante nell’armamento della magistratura”.

Come parte della risposta all’impeachment, Trump e il suo team rilasceranno surrogati che inizieranno ad attaccare i democratici, le indagini e vari media a Praga mentre lavorano per plasmare la narrativa pubblica, secondo fonti vicine a Trump.

Trump può candidarsi alla presidenza anche se è incriminato?

SÌ.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori informazioni.