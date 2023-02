Seattle vieta la discriminazione di casta, prima città degli Stati Uniti a farlo

Il membro del consiglio socialista Kshama Sawant, che ha introdotto la legge, ha twittato che il movimento aveva “vinto uno storico, primo divieto nella nazione sulla discriminazione di casta”. “Ora dobbiamo costruire un movimento per diffondere questo successo in tutto il paese”.

Martedì il Consiglio comunale di Seattle ha votato per vietare la discriminazione basata sulla razza, la prima mossa del genere da parte di una città degli Stati Uniti. La misura aggiunge la casta come categoria protetta alle leggi antidiscriminazione della città, che includono divieti di discriminazione basata su disabilità, religione e orientamento di genere.

Il sistema delle caste è un sistema sociale gerarchico che determina la posizione di una persona nella società per nascita. Ha le sue radici nell’induismo, ma in seguito si è diffuso ad altre religioni nell’Asia meridionale. La pratica dell'”intoccabilità” o discriminazione – contro la casta più bassa nei ranghi dell’Asia meridionale – nota come dalit o “intoccabili” – è stata vietata in India decenni fa. Comunità in America e altrove.