Almeno 21 morti mentre le tempeste squarciano il Midwest e il sud

North Little Rock, Arca. – Un potente sistema di tempeste ha attraversato il centro del paese venerdì, generando gravi tornado in Arkansas, Illinois, Indiana, Mississippi e Tennessee, uccidendo almeno 21 persone e provocando il crollo dei tetti nell’affollato Illinois. Lasciare le comunità per riprendersi dalle case distrutte e dalle strade impraticabili.

L’Arkansas ha riportato cinque morti in tornado separati, tra cui una persona non identificata a North Little Rock e quattro a Vine, 100 miglia a est.

Il governatore dell’Arkansas Sarah Huckabee Sanders e il sindaco di Little Rock Frank Scott Jr. hanno dichiarato in una conferenza stampa sabato mattina di essere stati in contatto con il presidente Biden, che ha offerto risorse federali. Il governatore aveva già dichiarato lo stato di emergenza venerdì, provocando una richiesta di aiuto in tutto lo stato, anche da parte della Guardia nazionale.

“Chiediamo a tutti di essere pazienti mentre lavoriamo per rispondere il più rapidamente possibile”, ha affermato il sig. Scott ha detto, mentre si trovava fuori da una caserma dei pompieri devastata dal tornado.