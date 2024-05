I Knicks furono sconfitti dai Pacers in una dolorosa Gara 7 quando le loro speranze di playoff finirono

NBA

Le condizioni erano state create per una prestazione eroica dei Knicks. Il significato di Purana.

Sia Josh Hart che OG Anunboy hanno iniziato nonostante il loro status “discutibile”.

Il pubblico si è illuminato per la prima Gara 7 in quasi 30 anni.

Ma i Pacers sono stati all’altezza della situazione, battendo Knicks, Bones e Sloppy in una partita ad eliminazione 130-109 domenica pomeriggio.

Jalen Brunson reagisce durante la sconfitta in Gara 7 di domenica contro i Knicks. Charles Wenzelberg/New York Post

La guardia dei Pacers Tyrese Halliburton reagisce dopo aver segnato una tripla contro i Knicks in Gara 7 domenica. Charles Wenzelberg/New York Post

L’allenatore dei Knicks Tom Thibodeau dà il benvenuto a Josh Hart per un fallo durante il quarto quarto di Gara 7. Charles Wenzelberg/New York Post

La straordinaria stagione di Jalen Brunson si è conclusa negli spogliatoi con una mano sinistra rotta, l’infortunio riportato mentre tirava 6 su 17 in 29 minuti in una prestazione deludente. Non è chiaro quando Brunson si sia rotto il braccio che tirava, ma è stato escluso nel terzo quarto.

È andato velocemente negli spogliatoi, è ricomparso brevemente per provare a controllare la partita, ma poi è uscito dal campo.

Brunson ha tirato meno del 40% nei Giochi 6 e 7, con i Knicks che hanno avuto bisogno di una sola vittoria per avanzare alla prima finale di conference della franchigia dal 2000.

L’assistente dei Knicks Rick Brunson parla con suo figlio Jalen durante la sconfitta in Gara 7. Charles Wenzelberg/New York Post

L’OG Anunoby si dirige alla panchina dei Knicks per il primo quarto di domenica. Charles Wenzelberg/New York Post

Solo Donte DiVincenzo (39 punti) e Alec Burks (26 punti) hanno impedito ai Knicks di restare esclusi in casa.

Nel frattempo, i Pacers hanno riversato l’attacco tirando al 67%. Tyrese Halliburton, che ha segnato 26 dei loro punti, parlava in tutto il Garden Court. Halliburton ha tirato 10 su 17, di cui 6 su 12 da oltre l’arco. Pascal Siakam ha aggiunto 20 punti.

I Pacers hanno mostrato la loro profondità in tutte le serie e hanno spinto i Knicks nelle ultime due partite.

Il centro dei Knicks Isaiah Hardenstein #55 si stringe la caviglia nel primo quarto. Charles Wenzelberg/New York Post

Anunoby, che aveva saltato le quattro partite precedenti per uno stiramento al tendine del ginocchio, ha fatto la sua migliore impressione su Willis Reed dopo essere stato un’aggiunta a sorpresa alla formazione titolare.

Chiaramente affaticato e zoppicante, Anunoby ha seppellito due dei suoi tentativi di tiro, incluso un contestato trey sbilanciato.

Ma ha stirato il tendine del ginocchio e non è stato in grado di muoversi dopo 10 giorni. La difesa di Anunoby è stata un problema ed è stato rimosso a meno di cinque minuti dall’inizio della partita, lasciandolo definitivamente.

Nel processo, Anunoby potrebbe aver perso parte dell’etichetta “soft” che lo ha seguito sin dal suo mandato afflitto da infortuni a Toronto. Ma se la sua presenza attiva era un tentativo di intimidire i Pacers o di prendere il controllo della squadra di Rick Carlisle, non ha funzionato.

Jalen Brunson reagisce durante la sconfitta dei Knicks contro i Pacers. Charles Wenzelberg/New York Post

I pacer erano infuocati al via. Imperturbabili davanti al chiassoso pubblico del Garden, hanno affondato uno scandaloso 76% dei loro tiri nel primo tempo – inclusi due terzi delle loro triple – e hanno costruito un vantaggio di 22 punti.

Secondo ESPN, questo segna la migliore percentuale di tiri nel primo tempo di qualsiasi squadra negli ultimi 25 postseason.

Hart ha vagato più del previsto due giorni fa mentre giocava con un infortunio addominale in Gara 6. Ma non è riuscito a tirare in 37 minuti, sbagliando tutti e quattro i suoi tentativi da 3 punti prima di lasciare il campo elogiando “Josh Hart”. Slogan.

Ma come Hart, i Knicks non avevano più nulla per Gara 7.











