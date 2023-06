Mercato azionario oggi: aggiornamenti in tempo reale

9 ore fa

Gli economisti di Wall Street avvertono che la debolezza del mercato immobiliare cinese sarà un freno per l’economia negli anni a venire.

“Vediamo persistenti debolezze nel settore immobiliare, principalmente legate alle città di livello inferiore e al finanziamento degli sviluppatori privati, e crediamo che non ci sia una soluzione rapida”, hanno detto gli economisti di Goldman Sachs guidati dall’economista cinese Lisheng Wang in una nota del fine settimana.

Gli economisti di Goldman, il mercato degli asset”Recupero a forma di L” – definiti come ripidi cali e lenti tassi di ripresa.

Morgan Stanley ha affermato in un rapporto di prospettiva che se le misure di demonetizzazione non riescono a sostenere il settore in difficoltà, ciò potrebbe portare a preoccupazioni per un effetto di ricaduta in altre parti della regione Asia-Pacifico.

“Anche con l’allentamento che ci aspettiamo, il settore immobiliare cinese avrà un effetto negativo se non si stabilizza”, hanno affermato. “In quello scenario, la fiducia e le condizioni finanziarie si irrigidiranno in Cina, il che avrà implicazioni dirette per la crescita della Cina, ma si ripercuoterà negativamente anche sulla regione”.

– Jihye Lee