Il rover Curiosity cattura un’immagine colorata da cartolina di Marte

Questa immagine panoramica composita, catturata dal rover Curiosity Mars della NASA l’8 aprile 2023, mostra la Marker Band Valley in modo colorato e in diversi momenti della giornata.

Il volto di un orso prende forma sulla superficie marziana in questa nuova immagine scattata dalla telecamera HiRISE sul Mars Reconnaissance Orbiter. Due scanalature formano gli occhi, una frattura circolare modella il viso e una struttura inclinata a forma di V rappresenta il naso.

Il rover Curiosity ha scoperto la roccia, che ricorda un fiore o un pezzo di corallo, all’interno del Gale Crater il 24 febbraio. I piccoli pezzi in questa foto si sono formati miliardi di anni fa quando i minerali trasportati dall’acqua hanno cementato la roccia.

Questa prospettiva dell’emisfero Vals Marineris di Marte del 9 luglio 2013 è in realtà un mosaico composto da 102 immagini di Viking Orbiter. Al centro si trova il sistema vallivo Valles Marineris, lungo 2.000 chilometri e profondo 8 chilometri.

Questa foto di un canale fluviale preservato su Marte, sovrapposta per mostrare diverse elevazioni, è stata scattata da un satellite in orbita. Il blu è basso e il giallo è alto.

Il Mars Reconnaissance Orbiter ha utilizzato la sua telecamera HiRISE per catturare questa vista di un’area con una trama insolita sul piano sud del Gale Crater.

JPL-Caltech/Università dell’Arizona/NASA

Sebbene Marte non sia geologicamente attivo come la Terra, le caratteristiche della superficie sono fortemente modellate dal vento. Le caratteristiche scolpite dal vento chiamate yardang sono comuni sul Pianeta Rosso. Sulla sabbia, il vento crea increspature e piccole colline. Nella sottile atmosfera di Marte, la luce non si disperde molto, quindi le ombre proiettate dai yardang sono nitide e scure.