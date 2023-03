Parti del codice sorgente di Twitter sono trapelate online: Report

notizia

26 marzo 2023 | 22:49

Parti del codice informatico critico che mantiene Twitter in esecuzione sono trapelate online, ha dichiarato venerdì la società guidata da Elon Musk in un deposito legale.

La divulgazione pubblica del codice è venuta alla luce dopo che la società di social media ha intrapreso un’azione legale per rimuovere le informazioni trapelate da GitHub, una piattaforma online per lo sviluppo di software. Secondo il New York Times.

Dopo che Twitter ha inviato un avviso di violazione del copyright, GitHub ha accettato di rimuovere immediatamente il contenuto, anche se non è chiaro per quanto tempo il codice è rimasto online.

Era stato pubblico per mesi, ha riferito il Times.

Una preoccupazione legata alla fuga di notizie è che il codice includa vulnerabilità di sicurezza che potrebbero dare agli hacker l’opportunità di rubare i dati degli utenti o rimuovere il sito, hanno detto al Times due persone che hanno familiarità con un’indagine interna condotta da Twitter.

Twitter ha chiesto a un tribunale federale di costringere GitHub a rivelare chi ha condiviso il codice e identificare chiunque altro lo abbia scaricato.

Un’indagine interna sulla fuga di notizie ha stabilito che la persona che ha rilasciato il codice aveva lasciato l’azienda l’anno scorso, e i dirigenti che si occupano dell’indagine hanno appreso della fuga solo di recente, hanno detto al Times due persone coinvolte nell’indagine.

Twitter ha affrontato turbolenze e sconvolgimenti da quando Elon Musk è subentrato lo scorso anno. AFP tramite Getty Images

Il leaker sembrava essere su GitHub con il nome “FreeBeach Enthusiast”, ha detto il deposito legale di Twitter.

Il profilo, che è uno pseudonimo per indicare che Musk si definisce un attivista per la libertà di parola, mostra che l’uomo ha contribuito con un articolo al sito all’inizio di gennaio.

Musk, che ha acquistato la società per 44 miliardi di dollari a ottobre, ha dovuto affrontare montagne di turbolenze da quando è diventato CEO del gigante dei social media.

Circa il 75% dei dipendenti assunti prima che prendesse il controllo è stato licenziato o lasciato.

La fuga di notizie potrebbe essere online da mesi, ha riferito il New York Times. AP

Mentre l’azienda affronta forti cambiamenti, Musk ha detto ai lavoratori in una e-mail del venerdì che Twitter ora vale circa $ 20 miliardi perché i suoi massicci licenziamenti e gli sforzi di riduzione dei costi hanno salvato l’azienda dalla bancarotta, secondo un’e-mail vista dal Times.

“Twitter si sta rapidamente rimodellando”, ha detto in una e-mail, aggiungendo che crede che un giorno la società varrà 250 miliardi di dollari.





