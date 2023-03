In che modo l’ultimo tasso di interesse della Fed influirà sui tuoi risparmi in banca

Nota dell’editore: (Questo è tratto da una storia originariamente pubblicata il 22 marzo 2023. )

New York (CNN) Il settore bancario è in prima linea nei pensieri di molte menti dopo alcuni sorprendenti fallimenti bancari e mosse da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi. Aumenta la fiducia Nel sistema finanziario.

Ma la Federal Reserve ha deciso mercoledì Aumentare il suo tasso di interesse primario Per la nona volta da marzo dello scorso anno, ha portato buone notizie per i risparmiatori che cercano di ottenere maggiori rendimenti sui loro soldi.

“I rendimenti sui conti di risparmio e sui CD sono i migliori degli ultimi 15 anni”, ha affermato Greg McBride, capo analista finanziario di Bankrate.com.

Tassi particolarmente alti, non presso le grandi banche

Tassi più alti significano più risparmi liquidi – destinati a obiettivi a breve termine come spese di emergenza o un fondo per le ferie, o anche un acconto di cui avrai bisogno nei prossimi 12 mesi – potrebbero farti guadagnare dei soldi dopo alcuni anni di guadagni praticamente Niente. Ciò significa che tieni ancora i tuoi soldi nelle banche più grandi. Offrono tassi molto bassi per il risparmio.

Ma i conti di risparmio online ad alto rendimento ora offrono tassi fino al 5%, superiori alla media nazionale dei conti di risparmio dello 0,23%.

“Se non vai in una banca online, stai lasciando un sacco di soldi sul tavolo”, ha detto McBride.

Assicurati di sceglierne uno che sia assicurato FDIC in modo da poter stare tranquillo Il tuo deposito è protetto fino a $ 250.000 Se la banca si mette nei guai.

Tra i certificati di deposito a più alto rendimento ci sono alcuni CD annuali assicurati a livello federale con tassi fino al 5,15%, superiori all’attuale media nazionale dell’1,62%.

Quindi, guardati intorno.

Un’altra opzione di risparmio ad alto rendimento

Dati gli alti tassi di inflazione odierni, attualmente esiste In esecuzione al 6% – IL Buoni di risparmio di serie I Possono essere attraenti perché sono progettati per proteggere il potere d’acquisto del tuo denaro. Se acquisti prima della fine di aprile, puoi ottenere il tasso attuale di iBond del 6,89%.

Se completi l’acquisto prima che venga azzerato il 1° maggio, la tariffa rimarrà in vigore per sei mesi. Se l’inflazione diminuisce, anche il tasso sull’obbligazione I diminuisce.

Ci sono alcune limitazioni: Solo tu puoi investire Massimo $ 10.000 all’anno. Il tuo legame non è rimborsabile nel primo anno. Se sei in the money da due a cinque anni, perderai gli interessi dei tre mesi precedenti.

“In altre parole, gli IBond non sostituiscono il tuo conto di risparmio”, ha affermato McBride.

Tuttavia, preservano il potere d’acquisto dei tuoi $ 10.000 se non hai bisogno di toccarli per almeno cinque anni. Possono essere particolarmente utili per le persone che intendono andare in pensione nei prossimi 5-10 anni, in quanto fungono da investimento di rendita sicuro a cui si può attingere se necessario nei primi anni di pensionamento.