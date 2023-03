L’attore Jonathan Majors è stato accusato di più accuse di aggressione e molestie

(CNN) attore Jonathan Maggiori È stato arrestato domenica con molteplici accuse di aggressione e molestie, ha detto alla CNN l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan.

La denuncia non nominava la donna accusata, ma l’imputato “l’ha colpita in faccia con la mano aperta, provocandole un forte dolore e una ferita dietro l’orecchio”.

Afferma che l’imputato “le ha messo una mano intorno al collo, provocandole lividi e notevole dolore”.

La CNN ha contattato i rappresentanti delle major per un commento sulla sua indagine.

Un giudice ha rilasciato Majors su sua stessa ammissione e gli ha concesso un’immunità limitata, secondo l’ufficio del procuratore distrettuale.

L’avvocato di Majors ha dichiarato domenica alla CNN che “abbiamo due dichiarazioni scritte della donna che negano queste accuse” e che “stanno fornendo prove al procuratore distrettuale, comprese le riprese video del veicolo in cui si è verificato l’episodio, la testimonianza dell’autista e altri.” Entrambi hanno visto e sentito quell’episodio”.

Il procuratore Priya Chaudhary si aspetta che le accuse cadano.

L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan non ha commentato le affermazioni dell’avvocato difensore, che la donna ha negato.

Deferito all’ufficio del procuratore distrettuale della polizia di New York.

Majors, che ha recentemente recitato in “Creed III” e “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, è stato arrestato sabato mattina in una lite domestica, ha detto la polizia di New York alla CNN durante il fine settimana.

Majors, 33 anni, è stato arrestato a seguito di una chiamata al 911 da un appartamento nel quartiere Chelsea di Manhattan, secondo una dichiarazione del dipartimento di polizia di New York.

Oltre ai suoi recenti ruoli di alto profilo, inclusa una nomination agli Emmy per il suo ruolo in “Lovecraft Country” della HBO, Majors è pronto per essere una parte fondamentale della prossima fase del Marvel Cinematic Universe.