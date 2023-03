iOS 17 includerà le “funzionalità più richieste” dai fan di iPhone in un importante cambiamento strategico

Negli ultimi mesi, abbiamo ipotizzato che la prossima versione di iOS sarà più leggera in termini di funzionalità e più pesante in termini di miglioramenti delle prestazioni e correzioni di bug. Ma un nuovo rapporto suggerisce che potrebbe non essere così, infatti, iOS 17 potrebbe essere la versione più entusiasmante degli ultimi anni.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, nell’ultima edizione della sua newsletter Power On, Apple è passata dalla sua strategia iniziale per iOS 17, che inizialmente “si concentrava maggiormente sulla correzione di bug e sul miglioramento delle prestazioni piuttosto che sull’aggiunta di nuove funzionalità”. Ora, riferisce, Apple si occupa di nuove funzionalità e iOS 17 “dovrebbe vantare molte funzionalità” carine “quando arriverà questo autunno.

Sebbene non abbia rivelato quali saranno queste funzionalità, afferma che sono tra le “funzionalità più richieste” dagli utenti di iPhone. Non è difficile fare un elenco delle funzionalità che abbiamo amato nel corso degli anni, come multiutente, icone personalizzate, timer multipli, multitasking, contenuti multimediali e controlli del volume separati per le chiamate, ma Gurman afferma che le funzionalità a partire da iOS 17 saranno più piccola. “Non un miglioramento tentacolare come la schermata di blocco aggiornata dell’anno scorso.”

Ma è ancora un concetto intrigante e rende l’attesa per iOS 17 molto più difficile. Sebbene Apple non abbia ancora annunciato ufficialmente le date, presenterà la prossima versione di iOS all’evento keynote del WWDC questo giugno prima del suo rilascio completo questo autunno. Gurman non ha specificato se iPadOS 17 e macOS 14, che debutteranno al WWDC, avranno la stessa strategia.

Per seguire le ultime indiscrezioni, aggiungi ai segnalibri la nostra super guida di iOS 17 per rimanere aggiornato su tutte le notizie e le indiscrezioni.