La navicella spaziale Soyuz che perde decolla dalla stazione spaziale per tornare sulla Terra

La capsula spaziale Soyuz, che ha subito una grave perdita di refrigerante a dicembre, è decollata dalla Stazione Spaziale Internazionale senza equipaggio all’inizio di martedì (28 marzo) per tornare sulla Terra per essere studiata dagli ingegneri.

La navicella spaziale Soyuz MS-22 che perde ha lasciato il suo molo nel modulo Rosvet della Stazione Spaziale Internazionale per la russa Roscosmos senza astronauti a bordo. Programma spaziale — 5:57 EDT (0957 GMT). Soyuz atterrerà nelle praterie del Kazakistan alle 7:45 EDT (1145 GMT) a circa 91 miglia a sud-est della città di Dzhezkazgan, ma la NASA non trasmetterà l’atterraggio in diretta.

Roscosmos ha lanciato la navicella spaziale MS-22 Soyuz nel settembre 2022 trasportando i cosmonauti russi Sergei Prokofiev, Dmitry Betlin e l’astronauta della NASA Frank Rubio in una missione di sei mesi verso la Stazione Spaziale Internazionale. Ma a dicembre, a metà del volo, la capsula Soyuz dec. 14 ha causato una perdita incontrollabile che ha vomitato nello spazio il suo prezioso refrigerante. Gli ingegneri di Roscosmos hanno attribuito la perdita all’impatto di un micrometeoroide, anche se una perdita simile è stata indagata su un’altra nave da carico Progress senza equipaggio all’inizio di febbraio.

La capsula Soyuz MS-22 dovrebbe lasciare l’orbita 55 minuti dopo la disconnessione, molto prima delle solite 2,5 ore, mentre è inattiva, ha detto il portavoce della NASA Rob Navias. La navetta ha avuto una partenza più lunga del normale per lasciare la Stazione Spaziale Internazionale, ha aggiunto.

Immagine 1 Di 2 Una navicella spaziale russa Soyuz MS-22 è vista dopo il decollo dalla Stazione Spaziale Internazionale, con una Terra blu brillante sullo sfondo, il 28 marzo 2023. Soyuz ha subito una perdita di refrigerante nel dicembre 2022 ed è tornata sulla Terra senza equipaggio. (Credito immagine: NASA TV) Una navicella spaziale russa Soyuz MS-22 è vista dopo il decollo dalla Stazione Spaziale Internazionale, con una Terra blu brillante sullo sfondo, il 28 marzo 2023. Soyuz ha subito una perdita di refrigerante nel dicembre 2022 ed è tornata sulla Terra senza equipaggio. (Credito immagine: NASA TV)

Senza refrigerante, gli ingegneri temevano che la temperatura all’interno della capsula Soyuz MS-22 potesse raggiungere i 104 gradi Fahrenheit (40 gradi Celsius) durante il ritorno sulla Terra, troppo alta perché un equipaggio umano possa compiere il viaggio comodamente, hanno detto i funzionari della NASA. I test di temperatura degli astronauti che indossavano tute spaziali all’interno della Soyuz colpita hanno mostrato che la mancanza di refrigerante ha effettivamente aumentato le temperature, ma “non a un livello sicuro”, ha detto Navias.

Tuttavia, la fuga di notizie ha lasciato Rubio e il suo equipaggio russo senza una scialuppa di salvataggio per tornare a casa o in stazione per le emergenze. Il 23 febbraio, Roscosmos ha completato il lancio di una capsula dell’equipaggio Soyuz MS-23 vuota verso la stazione per tre astronauti. Ora torneranno sulla Terra entro la fine dell’anno, forse fino a settembre dopo aver trascorso un anno intero nello spazio.

Nel frattempo, la Soyuz MS-22 tornerà sulla Terra carica di esperimenti scientifici in grado di resistere alle sue elevate temperature interne, ha affermato Roscosmos. Attraverso un post di Telegram (si apre in una nuova scheda). Trasporta anche vecchi moduli di navigazione, custodie per tute spaziali Arlan russe, telecamere e altri attrezzi, ha affermato la società.

Un’immagine condivisa su Telegram dall’agenzia spaziale russa Roscosmos mostra la perdita di refrigerante e la posizione dell’impatto del meteorite. (Credito immagine: Roscosmos tramite Telegram)

“Si prevede che circa 218 chilogrammi di carico, compresi i risultati di esperimenti scientifici e attrezzature della ISS per l’analisi o il riutilizzo, torneranno sulla Terra sulla Soyuz MS-22”, hanno detto i funzionari di Roscosmos. Secondo un rapporto di notizie TASS (si apre in una nuova scheda).

Una squadra di recupero recupererà la capsula Soyuz dopo che è atterrata in modo che possa studiare per capire meglio come si è verificata la sua perdita di refrigerante e come gli atterraggi senza refrigerante potrebbero aiutare le missioni future, hanno detto i funzionari di Roscosmos.

