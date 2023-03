L’omicidio di Adnan Syed accusato in un caso “seriale” ripristinato dal tribunale, ordina un nuovo processo

Martedì una corte d’appello del Maryland ha ripristinato la condanna per omicidio di Adnan Syed, l’ospite del podcast “Serial”, che è stato assolto l’anno scorso dopo 23 anni di prigione per aver ucciso la sua ex fidanzata del liceo.

Una corte d’appello del Maryland ha stabilito che i diritti di Young Lee, fratello della vittima Hae Min Lee, sono stati violati. Sig. Deve partecipare a un’udienza sulla richiesta del governo di annullare la condanna di Syed.

In una decisione 2 a 1, la corte d’appello ha accolto il sig. Ha ordinato un nuovo processo sulla richiesta del governo di annullare la condanna di Syed. “Nella misura in cui può farlo senza violare il diritto del signor Syed di essere libero dal doppio rischio, ha l’autorità e il dovere di porre rimedio a tali violazioni”, ha scritto la corte.

“Possiamo farlo e, di conseguenza, annulliamo l’ordine del tribunale di circoscrizione che libera le condanne del signor Syed, il che si traduce nel ripristino delle condanne e della sentenza originarie”, afferma la decisione. “Richiediamo una nuova, legale e aperta udienza sulla mozione di sgombero, in cui venga dato un preavviso sufficiente dell’udienza per consentire al signor Lee di comparire di persona, vengano presentate le prove a sostegno della mozione di sgombero e la corte dichiari la sua ragioni a sostegno della sua decisione.