NFL Obbligatorio Minicamp Giorno 1: debutto di OBJ, assenza di Dix e Donald

OBJ era felice di buona salute durante il campo Odell Beckham Jr. parla di come si sente il suo corpo dopo il suo ACL lacerato.

Minicamp è il più impegnato della stagione nella NFL questa settimana poiché 21 squadre sono in allenamento. La scorsa settimana, nove squadre hanno organizzato dei minicamp Dallas Cowboys e Detroit Lions. Due squadre, i New York Jets e i Philadelphia Eagles, hanno scelto di non avere minicamp obbligatori.

Ecco alcune istantanee dei giornalisti della NFL Nation di ESPN sulla scena dell’azione di questa settimana dai minicamp di martedì:

Rams rinuncia alla stella DL Aaron Donald dal minicamp

Fine difensiva Aaron Donald è fuori dal minicamp obbligatorio questa settimana. Il tre volte difensore dell’anno dell’Associated Press è stato escluso dalle attività organizzate della squadra a maggio per motivi familiari.

Odell Beckham Jr. ha fatto il suo debutto con i Ravens al minicamp

Odell Beckham Jr., tornato su un campo della NFL per la prima volta in 16 mesi, ha ricevuto un passaggio da Lamar Jackson ed è scivolato lungo una corsia durante un esercizio specifico per fare flessioni. Martedì ha partecipato a una manciata di esercitazioni di squadra durante il minicamp obbligatorio dei Ravens, segnando il suo previsto ritorno da quando si è infortunato al ginocchio sinistro nel Super Bowl LVI nel febbraio 2022.

Caricabatterie CB JC Jackson ‘sulla buona strada’ in riabilitazione per infortunio

Cornerback J.C. Jackson ha guardato da bordo campo mentre continuava a lavorare attraverso gli esercizi di riabilitazione. A quasi otto mesi di distanza dall’intervento chirurgico per riparare un tendine rotuleo rotto nel ginocchio destro che lo ha messo da parte dopo la settimana 7 della scorsa stagione, Jackson spera che non passerà molto tempo prima che sia autorizzato a tornare alle attività calcistiche.

L’allenatore Stephen Dix dice niente camp; Agente dice

L’allenatore di Bills Sean McDermott ha detto martedì che Diggs era assente dal minicamp obbligatorio della squadra, ma l’agente del wide receiver aveva una storia diversa. McDermott ha detto che l’assenza di Dix è stata “molto preoccupante” prima dell’allenamento del minicamp di martedì. Diggs ha perso gli allenamenti volontari. Ma Adisa Bakari, l’agente di Diggs, ha detto ad Adam Schefter di ESPN che il suo cliente è a Buffalo ed è lì da lunedì mattina. Diggs ha preso il suo corpo e ha incontrato McDermott e il direttore generale Brandon Beane due giorni fa e ha detto che “sarà lì per tutto il minicamp”.

Devin White è fuori dall’allenamento dei Buccaneers, ma non è un ‘hold-in’

Il linebacker interno del Buccaneers Pro Bowl, che ha richiesto uno scambio all’inizio di questa stagione, ha annunciato l’inizio del minicamp dei Buccaneers ed era in campo martedì ma non ha partecipato agli allenamenti. “No, non è una presa”, ha detto l’allenatore Todd Bowles. “Vogliamo vedere dove si trova fisicamente. Non pensiamo di volerlo mettere qui fuori in questo momento fino a quando non possiamo metterlo alla prova, fare tutto. Quindi, due o tre giorni di campo non lo aiuteranno. Modo .”

I cardinali segnalano Buda Baker durante i colloqui sul contratto

La sicurezza degli Arizona Cardinals Budda Baker ha dichiarato il minicamp obbligatorio questa settimana, ma non si è allenato martedì mentre risolveva una situazione contrattuale. L’allenatore Jonathan Cannon lo ha definito “il lato commerciale”.

Il TD dei capi Chris Jones era fuori per l’inizio del minicamp

I capi di Kansas City erano senza un contrasto difensivo quando iniziarono tre giorni di minicamp. Secondo le regole della NFL, il minicamp è obbligatorio per i giocatori sotto contratto. Jones potrebbe essere multato di $ 98.753 per aver perso il campo a meno che non sia altrimenti scusato, secondo l’accordo di contrattazione collettiva della NFL. I presidi non hanno fatto parlare nessuno.

I texani avranno un quarterback aperto in campo

L’allenatore dei texani DeMeco Ryans ha detto martedì che ci sarà un match di quarterback aperto tra CJ Stroud e Davis Mills nel campo di addestramento. “Vedremo dove andrà il loro processo nel campo di addestramento e vedremo la competizione continuare”, ha detto Ryans dopo il primo giorno di minicamp obbligatorio. “Vediamo chi si separa”.

Justin Jefferson dei Vikings si impegna ad accamparsi durante i negoziati

Jefferson si è riunito con i suoi compagni di squadra sul campo pratica martedì mattina. Ore dopo, il ricevitore All-Pro dei Vikings si è impegnato a essere con loro quando il campo di addestramento inizierà a luglio, indipendentemente dal fatto che accetti o meno un’estensione del contratto per allora. “Sarò qui?” Jefferson ha detto. “Oh sì. Sì.” Jefferson ha due anni rimanenti sul suo nuovo accordo che gli paga $ 2,4 milioni nel 2023 e $ 19,7 milioni nel 2024.

