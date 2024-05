Kyle Larson ha vinto per 0,001 secondi nel traguardo più vicino nella storia della NASCAR Cup Series

CNN

Un fine settimana finisce Foto di Kyle Larson vinto L’AdventHealth 400 della NASCAR in Kansas domenica è un sorprendente 0,001 secondi.

A differenza di Il derby del Kentucky Mystic Dawn ha vinto sabato, e anche ad occhio nudo non è stato possibile distinguere chi fosse il primo classificato Larsen e il secondo classificato, Chris Beuscher, al fotofinish.

Il risultato è stato così vicino che Roush Fenway Keselowski Racing (RFK Racing), la squadra di Buscher, e i commentatori in diretta inizialmente credevano che Buscher avesse fatto abbastanza per vincere.

La squadra di RFK può essere vista in trasmissione festeggiare felicemente prima che la decisione ufficiale venga finalizzata.

Alla fine, Larsen di Hendrick Motorsports è stato dichiarato vincitore con il traguardo più vicino nella storia della NASCAR Cup Series. NASCAR.

“È stato pazzesco”, ha detto Larson a FS1 dopo la gara. “È stato pazzesco. Voglio dire, dall’inizio alla fine quella gara è stata fantastica.

“Oggi hai speso bene i tuoi soldi e sono orgoglioso di far parte dello spettacolo.”

Logan Riley/Getty Images Larson festeggia dopo il finale drammatico.

Poiché i due piloti si sono scontrati testa a testa, mentre il traguardo si avvicinava, nessuno dei due corridori poteva dire con certezza di essere il vincitore. Tuttavia, originariamente si diceva che Larson fosse arrivato secondo.

“Non sapevo se avrei vinto o meno, ero solo carico per il traguardo”, ha aggiunto Larson, prima di celebrare la sua vittoria alla radio e dire che era un secondo posto.

Mentre Larsen era felice dopo la gara, Pushcher era altrettanto deluso.

“Non so cosa dire in questo momento. Non ho mai visto un replay diverso da un film, e certamente non in quel film”, ha detto Buscher sconvolto a FS1.

“È deludente essere così vicini”, ha detto Buscher prima di aggiungere l’arrivo della gara.