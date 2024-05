I campi filo-palestinesi dell’Università di Chicago mettono alla prova l’impegno per la libertà di parola

Alcune scuole hanno raggiunto accordi con i manifestanti che abbassano almeno temporaneamente la temperatura. E gli studenti hanno sgomberato i loro accampamenti.

Ma mentre i capi di Chicago cercano un modo per abbattere le tende, non troveranno molte opzioni gustose. Chiamare la polizia è un disastro che nessun dirigente scolastico vorrebbe che accadesse sotto il suo controllo. Un quad pieno di tende non è l’ideale quando le famiglie vengono alla laurea.

Ma in un certo senso, la discussione sui campi riguarda tanto una cultura del dibattito e del dissenso quanto la libertà di parola. Gli studenti adulti che apprendono concetti come spazi sicuri accusano le università di metterli a tacere per quello che oggi è noto come comportamento idiosincratico.