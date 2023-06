Corpo recuperato dai rottami sull’autostrada I-95 a Filadelfia

[1/4] Questa immagine fissa tratta da un video sui social media mostra le conseguenze dell’esplosione di un’autocisterna sull’autostrada I-95 a Filadelfia, negli Stati Uniti, l’11 giugno 2023. Per gentile concessione di Billy Kyle / via REUTERS

PHILADELPHIA, 12 giugno (Reuters) – Resti umani sono stati recuperati da un cavalcavia caduto sull’Interstate 95 a Filadelfia lunedì, mentre gli equipaggi rimuovevano detriti di cemento dal luogo di un violento crollo dell’autostrada nel fine settimana che ha chiuso un tratto di uno dei corridoi di trasporto più trafficati. Costa orientale degli Stati Uniti.

IL Sezione della I-95 Un’autocisterna che trasportava benzina ha preso fuoco domenica, provocando il crollo di un cordolo di cemento, bloccando entrambe le direzioni. I funzionari non hanno detto esattamente come è stato acceso il carburante.

Mentre le squadre di scavo lavoravano per rimuovere i detriti dal sito lunedì, un corpo è stato recuperato dalle macerie e consegnato al medico legale della contea di Filadelfia per l’identificazione, ha detto la polizia di stato in una nota.

L’autista del camion, Nathaniel Moody, non è stato immediatamente localizzato dopo l’incidente, ha riferito l’affiliata locale della ABC WPVI-TV.

Durante il tragitto mattutino, i giornalisti del traffico locale hanno riferito di traffico da paraurti a paraurti vicino alla rampa e su percorsi alternativi, ma pochi automobilisti sembravano prestare attenzione agli avvertimenti di prendere i mezzi pubblici o restare a casa.

“Le cose stanno peggiorando nel tempo”, ha detto il corrispondente del traffico radiofonico di KYW News Justin Traffic alle 8:00 EST (1200 GMT).

Ha notato che il lunedì è in genere un giorno a basso traffico. “Domani sarà davvero la vera prova.”

I lavoratori e gli investigatori hanno trascorso la mattinata e il pomeriggio a esaminare i danni sulla scena mentre un escavatore spostava enormi pezzi di cemento attraverso le macerie dove un tempo si trovava parte dell’autostrada.

I funzionari hanno affermato che ci vorranno mesi per ricostruire la sezione della I-95, un’importante autostrada nord-sud sulla costa orientale che va da Miami al confine canadese nel Maine.

Il segretario ai trasporti degli Stati Uniti Pete Buttigieg ha affermato che il governo federale sta lavorando con lo stato della Pennsylvania per riparare l’autostrada.

“Sarà un grande sconvolgimento in quella regione”, ha detto Buttigieg. Non ha specificato un calendario preciso per la correzione, ma ha detto “sicuramente non giorni. Non stiamo parlando di un paio di settimane”.

Il capo della Federal Highway Administration ha in programma di visitare il sito, ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre. Il National Transportation Safety Board (NTSB) degli Stati Uniti sta indagando.

Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro ha rilasciato lunedì una dichiarazione di disastro, liberando fondi federali per ricostruire un tratto di autostrada utilizzato da 160.000 veicoli al giorno.

Ha esortato i residenti a trovare alternative, prendere i treni dei pendolari o lavorare da casa.

Le società di consegna UPS (UPS.N) e FedEx (FTX.N) hanno affermato che stavano apportando modifiche.

Buttigieg ha detto che il dipartimento prevede di utilizzare i fondi di emergenza per la ricostruzione, ma non ha specificato l’importo.

La parte chiusa della I-95 è una via principale per la consegna delle merci, ha affermato. “Non si tratta solo dei viaggi, ma anche della catena di approvvigionamento”.

Andy Herman, ex presidente dell’American Society of Civil Engineers, ha affermato che i ponti non sono stati progettati per resistere al calore di un incendio di un’autocisterna, che può superare i 2.000 Fahrenheit (1.090 gradi Celsius), e tali incidenti non sono rari.

Herman ha affermato che il crollo di domenica scatenerà un dibattito sulla modifica dei requisiti di progettazione del ponte, ma è difficile vedere come gli Stati Uniti possano migliorare i numerosi cavalcavia del paese.

“Ciò significa che stanno cercando di mantenere la sicurezza di base dei ponti mentre si deteriorano”, ha detto.

Reportage di Jared Renshaw a Filadelfia, David Shepherdson a Washington, Brad Brooks a Lubbock, Texas, e Andrea Shalal a Washington; Montaggio: Jonathan Otis, Lisa Schumacher e Mark Heinrich

