La nave, che era sbarcata nel Canale di Suez, ora è tornata a galla

I rimorchiatori erano in procinto di rimettere a galla una nave portarinfuse chiamata Xin Hai Tong 23, ha detto la compagnia in precedenza.

L’Autorità del Canale di Suez non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento della BBC.

Due anni fa, il Canale di Suez, uno dei corsi d’acqua più trafficati del mondo, è rimasto impraticabile per quasi una settimana dopo che una grande nave portacontainer è rimasta bloccata.

“L’Autorità del Canale di Suez ha recuperato con successo la M/V XIN HAI TONG 23 alle 07:40”, ha dichiarato Leth in un tweet.

La Ever Given, una delle navi portacontainer più grandi del mondo, ha bloccato il canale per sei giorni nel 2021, interrompendo il commercio globale.