Come ascoltare l’annuncio presidenziale di DeSantis con Elon Musk su Twitter

Il governatore della Florida Ron DeSantis annuncerà la sua corsa alla presidenza in una conversazione con Elon Musk mercoledì alle 18:00. Su Twitter Spaces, Twitter è una piattaforma di streaming audio dal vivo in cui le persone si riuniscono e parlano online in tempo reale.

I giornalisti del Times forniranno analisi durante l’annuncio Ascolta qui alle 18:00 Con un account Twitter. Il proprietario di Twitter, Mr. Muschio, Ha condiviso i dettagli Mercoledì pomeriggio Sig. Sulla sua intervista programmata con DeSantis.

Twitter ha lanciato Spaces nel maggio 2021, una delle prime piattaforme di social media a creare una funzione di streaming audio dedicata. L’idea è semplice: dare alle persone un modo per parlare e ascoltare in stanze incentrate su argomenti specifici.

Space è la risposta di Twitter a Clubhouse, un’app social in live streaming che è cresciuta in modo esponenziale dal suo lancio nel marzo 2020 e ha messo in mostra la potenza delle piattaforme audio. Mentre Twitter una volta aveva un servizio di live streaming video chiamato Periscope, l’ampia disponibilità di altri strumenti di streaming video lo ha portato a chiuderlo nel 2021 e concentrarsi sulla sua offerta audio.