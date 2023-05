Boris Johnson ancora una volta ha fatto riferimento alla polizia per aver infranto le regole del Covid

Lascia un commento su questa storia Commento

LONDRA – L’ex primo ministro Boris Johnson, che è già stato multato una volta per aver violato le regole di blocco del coronavirus, sta affrontando nuove accuse per violazione delle rigide normative stabilite dal suo stesso governo durante il culmine della pandemia. La polizia della Thames Valley, responsabile del distretto del Buckinghamshire, sede del maniero ufficiale del primo ministro, Checkers, ha detto giovedì sera. Si informano Accuse di “potenziali violazioni” delle norme sanitarie nel giugno 2020 e nel maggio 2021 presso la tenuta.

La polizia metropolitana di Londra ha anche confermato di aver “ricevuto informazioni” dal Cabinet Office il 19 maggio sulle violazioni delle norme igieniche a Downing Street nello stesso periodo.

I media britannici hanno riferito che le annotazioni ufficiali del diario di Johnson, presumibilmente consegnate dal Cabinet Office, mostrano amici che visitano la tenuta in un momento in cui c’erano rigide restrizioni alle visite tra non familiari durante la pandemia.

“Le informazioni sono emerse durante il processo di preparazione delle prove da sottoporre all’inchiesta Covid”, ha dichiarato mercoledì un portavoce del governo in una dichiarazione. “In ottemperanza agli obblighi previsti dal codice della funzione pubblica, la questione è stata trasmessa alle autorità competenti e ora è di loro competenza”.

Le nuove affermazioni arrivano nel mezzo di un’indagine su “Particate”, il cosiddetto scandalo che coinvolge riunioni di governo all’interno dell’ufficio del primo ministro e della residenza di Downing Street, in un momento in cui i blocchi e il distanziamento sociale sono applicati rigorosamente. Uno dei tanti scandali che hanno contribuito al disfacimento di Johnson come leader della Gran Bretagna, si è dimesso lo scorso luglio dopo tre anni in carica. READ Drone USA: jet russi abbattono MQ-9 Reaper sul Mar Nero

Il team di Johnson ha detto al Times di Londra Accuse “Ovviamente” è “un tentativo motivato politicamente di creare qualcosa dal nulla”. Le nuove accuse potrebbero ritardare il verdetto di un’inchiesta sul fatto che Johnson abbia consapevolmente ingannato il parlamento, su cui i legislatori stanno indagando da quasi un anno. Il mese prossimo è attesa la sentenza.

Interrogato dai parlamentari durante un’udienza alla Camera dei Comuni a marzo, Johnson ha affermato di non aver mentito al Parlamento sulle riunioni illegali del governo, sostenendo che erano “essenziali per motivi di lavoro”. Se si scopre che Johnson ha mentito, potrebbe essere accusato di sospensione e spergiuro.

Sebbene Johnson si sia dimesso dopo aver perso la fiducia del suo partito, rimane un membro del Parlamento. Sebbene il suo futuro politico sia ora incerto, ha lasciato intendere che un giorno potrebbe provare a tornare come leader della Gran Bretagna.

Johnson aveva la reputazione di avere una relazione sciolta con la verità e spesso ha fatto notizia in patria e all’estero durante il suo mandato. Quando lo scandalo Particate è venuto alla luce per la prima volta, hanno seguito le stesse regole delineate dai membri del governo, spingendo molti in Gran Bretagna a ricordare con rabbia i sacrifici strazianti che hanno fatto durante la pandemia.

La Gran Bretagna è stata devastata da una crisi sanitaria globale, con almeno 220.000 vite perse a causa del coronavirus. Johnson e il suo governo hanno affrontato critiche diffuse per la loro gestione della pandemia, che un’inchiesta pubblica in seguito ha stabilito essere “uno dei più significativi fallimenti di salute pubblica che il Regno Unito abbia mai sperimentato”. READ Il rappresentante Jorge Santos è stato incriminato in un'indagine federale del Dipartimento di Giustizia

Quando Johnson è stato multato per aver recitato in Participant nell’aprile 2021, è diventato il primo primo ministro in carica nella storia della Gran Bretagna ad essere ritenuto colpevole di aver infranto la legge.

Covid-19 Bereavement Families for Justice, un gruppo di persone che hanno perso i propri cari a causa del virus, sta diffamando Johnson sui social media in seguito alle nuove accuse di violazione delle regole.

“La sua eredità è una bugia, un totale disprezzo per la gente comune che avrebbe dovuto proteggere e soprattutto presiedere alla morte di quasi 200.000 persone”, ha detto il gruppo. ha scritto martedì su Twitter.