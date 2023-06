Reddit subisce una grave interruzione dopo che migliaia di subreddit sono stati temporaneamente chiusi

È stata una giornata su reddit. Migliaia di comunità hanno temporaneamente chiuso i negozi per protestare contro le modifiche dell’azienda all’API, che interessano molte app di terze parti. Inoltre, la piattaforma ha subito “massicce interruzioni” sui suoi siti Web desktop e mobili e sulle app mobili.

“Siamo a conoscenza di problemi durante il caricamento dei contenuti e stiamo lavorando per risolverli il prima possibile”, si legge in un messaggio. Pagina di stato di Reddit fino alle 10:58 ET. Alle 11:30 il sito è stato caricato di nuovo. Un aggiornamento pubblicato alle 11:47 diceva: “Stiamo riscontrando miglioramenti in tutto il sito e ci aspettiamo che il problema venga risolto per la maggior parte degli utenti. Continueremo a monitorare attentamente la situazione”.

“La transizione di un numero significativo di subreddit al privato ha causato alcuni problemi di stabilità previsti e stiamo lavorando per risolvere il problema previsto”, ha dichiarato Reddit a Engadget in una dichiarazione. Alle 13:26 l’azienda ha dichiarato che lo sciopero era stato risolto, evitando la protesta e tornando alla normalità.

Un robot Parte delle proteste riguardava il monitoraggio di tutti i subreddit diventati privati. Come ci si potrebbe aspettare, quando Reddit è andato giù non c’erano commissioni sui bot, ma Funziona di nuovo.

Reddit ha dichiarato ad aprile che inizierà a far pagare per l’accesso alla sua API, che gli sviluppatori di terze parti hanno utilizzato in migliaia di app collegate alla piattaforma, come gli strumenti di moderazione. Sebbene l’obiettivo principale delle modifiche all’API possano essere state le aziende che abbandonano Reddit per i contenuti per addestrare modelli di apprendimento delle lingue per sistemi di intelligenza artificiale generativa, la mossa è un duro colpo per gli sviluppatori di client di terze parti che molti Redditor preferiscono a quelli dell’azienda. Sito web o applicazioni.

A seguito delle modifiche all’API, uno dei più importanti client di terze parti, Apollo, chiuderà alla fine di questo mese. Christian Selig, lo sviluppatore del programma, ha affermato che Apollo dovrebbe pagare 20 milioni di dollari all’anno per mantenerlo attivo. Anche RIF, un’altra app Reddit di terze parti molto utilizzata, verrà chiusa il 30 giugno.

Il CEO di Reddit, Steve Huffman, ha sostenuto le modifiche all’API in un AMA prima che i subreddit protestassero privatamente. Ha detto che la nuova politica fa parte di uno sforzo per rendere redditizio Reddit. “Reddit deve essere un’azienda autosufficiente e, per farlo, non può più sovvenzionare imprese commerciali che richiedono grandi quantità di utilizzo dei dati”, ha scritto. “Alcune app come Apollo, Reddit is Fun e Sync non vedranno funzionare questo prezzo per le loro attività e verranno chiuse prima che il prezzo abbia effetto.”

AGGIORNAMENTO 13:28 ET 6/12: Ha detto che l’interruzione di corrente è stata risolta.