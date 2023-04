SpaceX lancia il satellite Intelsat con l’esperimento di osservazione della Terra della NASA

SpaceX ha lanciato un satellite per comunicazioni commerciali con uno strumento di scienze della Terra della NASA venerdì mattina presto (7 aprile).

Un razzo SpaceX Falcon 9 è decollato dal satellite Intelsat 40e in orbita di trasferimento geostazionario alle 00:30 EDT (04:30 GMT) dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida.

Il primo stadio del Falcon 9 ha compiuto il suo quarto volo e sarà lanciato di nuovo nel prossimo futuro; Il booster è atterrato con successo sulla nave drone della compagnia A Shortfall of Gravitas nell’Oceano Atlantico meno di nove minuti dopo il decollo.

Lo stadio superiore del razzo, nel frattempo, ha posizionato Intelsat 40e nei tempi previsti circa 32,5 minuti dopo il lancio.

Imparentato: 8 modi in cui SpaceX ha cambiato i viaggi nello spazio

Un booster SpaceX Falcon 9 a bordo del drone Gravitas deficit poco dopo il lancio del satellite Intelsat 40e il 7 aprile 2023. (Credito immagine: SpaceX)

Intelsat 40e è un satellite geospaziale avanzato che fornirà connettività ad alte prestazioni ai clienti aziendali e governativi dell’azienda in tutto il Nord e Centro America.

Costruito dalla Maxar Technologies con sede in Colorado, il satellite trasporta anche il Tropospheric Emissions Monitoring of Pollution (TEMPO) della NASA come payload ospitato.

Intelsat 40e si sistemerà in un’orbita geostazionaria (GEO) a circa 22.000 miglia (36.000 chilometri) sopra l’equatore terrestre a 91 gradi ovest. Da lì, il satellite svolgerà il suo principale ruolo di comunicazione, ma consentirà anche a TEMPO di acquisire istantanee orarie dell’inquinamento atmosferico in tutto il Nord America.

I veicoli spaziali in orbita geostazionaria si librano efficacemente sopra la Terra in una posizione fissa, mentre gli orbitanti terrestri bassi completano 16 orbite ogni 24 ore e possono passare solo una certa area ogni giorno.

Satellite Intelsat 40e che trasporta lo strumento di osservazione della Terra Tempo della NASA. (Credito immagine: Maxar)

TEMPO misurerà gli spettri dell’ultravioletto, del visibile e del vicino infrarosso per rilevare i livelli di inquinanti chiave nella bassa troposfera, tra cui la formaldeide e il biossido di azoto.

“Abbiamo molte missioni per osservare i componenti atmosferici e la composizione atmosferica”, ha detto ai giornalisti Karen St. Germain, direttore della divisione Scienze della Terra presso il quartier generale della NASA, in una conferenza stampa del 5 aprile. “La vera differenza sostanziale con Tempo sarà l’aspetto geografico.”

Fornirà dati a risoluzione più elevata rispetto ad altre missioni, ha aggiunto St. Germain.

TEMPO è stato sviluppato da Ball Aerospace e ha una missione primaria di 20 mesi, ma può funzionare anche oltre. Intelsat 40e ha due grandi pannelli solari per fornire energia ed è progettato per funzionare per almeno 15 anni.

Sia i funzionari di Maxar che quelli della NASA hanno elogiato l’approccio del carico utile ospitato durante la chiamata dei media.

Lo strumento TEMPO della NASA è il primo strumento spaziale a monitorare ogni ora i principali inquinanti atmosferici ad alta risoluzione spaziale nel Nord America, da Città del Messico alle sabbie bituminose canadesi e dall’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifico. (Immagine: NASA)

“Il progetto TEMPO è davvero vantaggioso per le principali aziende coinvolte”, ha affermato Aaron Abel, Project Manager TEMPO presso Maxar. “Ciò consente di utilizzare la capacità inutilizzata nel design tradizionale del satellite Maxar per le missioni governative. Ciò riduce il costo dell’accesso allo spazio per il governo e abbassa il costo per Intelsat, in quanto vengono compensati per il loro supporto alla missione TEMPO”.

“Il costo totale per la NASA è di circa 210 milioni di dollari”, ha affermato Kevin Daugherty, responsabile del programma Tempo presso il Langley Research Center della NASA in Virginia, “Di questi, poco più di 90 milioni di dollari sono per lo sviluppo degli strumenti”. Il resto è stato pagato ai nostri appaltatori per l’hosting di Tempo e poi per l’integrazione, ma c’era anche un po’ di ingegneria di supporto e amministrazione in corso”.

Daugherty ha affermato che la NASA sta lavorando a una “sessione di lezioni apprese” per esaminare come implementare e affrontare meglio tali partnership con attori commerciali in futuro.

Il lancio di venerdì ha segnato il 23° anno di SpaceX e l’atterraggio del Falcon 9 è stato il 184° atterraggio orbitale della compagnia fino ad oggi.

Seguici @Spacedotcom (si apre in una nuova scheda)o su Facebook (si apre in una nuova scheda) E Instagram (si apre in una nuova scheda).