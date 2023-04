Rapporto Dow Jones Futures Rise on Jobs; Tesla taglia i prezzi dei veicoli elettrici negli Stati Uniti

I futures Dow Jones sono aumentati leggermente all’inizio di venerdì dopo che il rapporto sull’occupazione di marzo ha mostrato un rallentamento delle assunzioni e della crescita salariale e un rallentamento della disoccupazione. Nel frattempo, Tesla (D.S.L.A) sta abbassando i prezzi statunitensi di tutti i suoi veicoli elettrici. Oggi i mercati statunitensi sono chiusi.







Gli indici principali sono stati buoni durante la settimana di negoziazione accorciata durante le festività, con rialzi infrasettimanali sani e normali. Ma molti settori e titoli leader, comprese le azioni Tesla, sono stati venduti bruscamente

Google Genitori lettere (Google) scoppiata giovedì. Il colosso cinese dell’e-commerce Alì Baba (Babà) ha mostrato una voce aggressiva.

Le azioni di Google sono tra i leader a lungo termine di IBD Microsoft (MSFT)

Chirurgia intuitiva (ISRG)

Dichiarazione dei lavori

Il dipartimento del lavoro ha affermato che i libri paga non agricoli sono aumentati di 236.000 unità, al di sotto delle stime di 240.000. Questo era in ribasso rispetto ai 326.000 rivisti di febbraio.

I libri paga privati ​​sono aumentati di appena 189.000 unità. Poco meno di 223.000 visualizzazioni. I posti di lavoro nel settore manifatturiero sono diminuiti inaspettatamente di 1.000 unità.

Il tasso di disoccupazione è sceso inaspettatamente al 3,5%, tornando a un minimo storico. Tuttavia, il tasso di partecipazione alla forza lavoro è salito al 62,6%.

La retribuzione oraria è aumentata dello 0,3% rispetto a febbraio. Il guadagno annuo è stato del 4,2%, inferiore alla previsione del 4,3% e il più basso degli ultimi anni.

La settimana lavorativa media è stata inaspettatamente ridotta a 34,4 ore.

Nonostante il rallentamento degli aumenti salariali e le assunzioni private, le probabilità di un aumento dei tassi della Fed a maggio sono salite al 65% dal 49% di mercoledì mattina.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono aumentati dello 0,2% rispetto al fair value, rimbalzando dalle perdite contenute prima del rapporto sull’occupazione. I futures S&P 500 sono avanzati dello 0,2%. I future sul Nasdaq 100 sono saliti.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 7 punti base al 3,36%.

I futures su azioni cesseranno di essere scambiati alle 9:15 ET.

I mercati azionari statunitensi sono chiusi per il Venerdì Santo.

I mercati di Hong Kong ed europei sono chiusi per il Venerdì Santo e il Lunedì di Pasqua.

Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.

Raduno del mercato azionario

I rialzisti del mercato azionario hanno avuto una settimana mista. Il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,6% nelle negoziazioni settimanali del mercato azionario. L’indice S&P 500 è sceso dello 0,1%. Il Nasdaq è sceso dell’1,1% e il Russell 2000 è sceso del 2,5%.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati del 6,65% a 80,92 dollari al barile, in gran parte dopo il taglio a sorpresa della produzione OPEC+ di lunedì. I futures del greggio sono aumentati del 20,9% in tre settimane.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 22 punti base al 3,28%, il minimo di sette mesi.

Cinque migliori azioni cinesi da tenere d’occhio ora

ETF sulla crescita

Tra gli ETF di crescita, l’innovatore IBD 50 ETF (FTY) è sceso del 3,5% sulla settimana. ETF iShares Expanded Technology-Software Sector (IGVè sceso dell’1,6%. Una quota di Microsoft è un’importante partecipazione di IGV. VanEck Vector Semiconductor ETF (SMHHa ceduto fino al 4,1%.

Riflettendo le azioni della storia più speculativa, l’ARK Innovation ETF (ARKKè scivolato del 4,4% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) entrambi sono scesi dell’1,2% nonostante i guadagni di giovedì. Le azioni Tesla sono la partecipazione n. 1 tra gli ETF di Arc Invest.

Riduzione del prezzo di Tesla

Tesla ha tagliato i prezzi negli Stati Uniti di tutti i suoi veicoli elettrici durante la notte. È la terza volta quest’anno che i prezzi di Model S e X sono scesi di $ 5.000. La Model S parte da $ 84.990, la Model X ora parte da $ 94.990.

Nel frattempo, Tesla ha abbassato il prezzo della Model 3 negli Stati Uniti di $ 1.000 a un prezzo di entrata di $ 41.990. La Model Y è stata ridotta di $ 2.000 a $ 49.990.

All’inizio della settimana, Tesla ha nuovamente abbassato i prezzi della Model 3 e della Y in Australia.

Tesla ha tagliato i prezzi globali a gennaio con tagli statunitensi sui suoi veicoli S e X e ulteriori sconti europei a marzo. Ciò, insieme ai nuovi arrivi di veicoli elettrici negli Stati Uniti, ha spinto le consegne di Tesla nel primo trimestre a un nuovo record. Ma erano meno che scenari fatti. La produzione ancora una volta ha superato le consegne, con Model S e X che hanno prodotto più del doppio delle vendite.

Molti analisti hanno previsto riduzioni dei prezzi di Tesla, sostenendo la domanda e riducendo ulteriormente i suoi preziosi margini.

azioni Tesla

Gli investitori non avranno la possibilità di reagire all’ultimo taglio dei prezzi di Tesla fino a lunedì. Ma le azioni Tesla sono scese del 10,8% questa settimana a 185,06 dopo il rapporto di consegna del primo trimestre. Le azioni sono scese al di sotto del punto di acquisto di 200,76 tazze con manico e della media mobile a 50 giorni.

Una base formata al di sotto della linea dei 200 giorni, che non è significativa. Il punto di acquisto di 200,76 non è più valido, ma il titolo TSLA sta lavorando su una nuova maniglia, già con un’entrata di 207,89 sul grafico settimanale. Naturalmente, la linea dei 200 giorni è ancora al di sopra di quella.

I guadagni di Tesla per il primo trimestre sono previsti per il 19 aprile, quando gli investitori vedranno come i tagli di prezzo hanno finora colpito i margini di profitto.

Azioni di Google

Giovedì Google è salito del 3,8%, scambiando al di sopra del normale a 108,42. Le azioni hanno superato un punto di acquisto con tazza con manico di 106,69, secondo l’analisi di MarketSmith.

Il CEO di Google ha affermato che la società aggiungerà presto chat AI al suo motore di ricerca Microsoft (MSFT) ha aggiunto ChatGPT al suo motore di ricerca Bing e ad altri prodotti.

Azioni Alibaba

Le azioni Alibaba sono aumentate del 4,25% a 102,74 giovedì, rompendo un calo ribassista e dando un ingresso anticipato. Il nuovo livello è al di sopra della linea dei 50 giorni, ma la base è inferiore.

Le azioni BABA sono aumentate nella settimana prima che Alibaba dicesse che si sarebbe divisa in sei diverse unità con i propri amministratori delegati e la possibilità di presentare IPO.

Analisi del rally del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha avuto un normale e sano rimbalzo nei principali indici durante la settimana.

Il Nasdaq è sceso, ma Giove ha recuperato quota 12.000. Il Dow Jones è salito mentre l’S&P 500 è sceso.

Le azioni di Google hanno avuto una settimana solida e Metapiattaforme (Meta) stava salendo. Mela (AAPL) e le azioni Microsoft sono state poco cambiate ai margini delle aree di acquisto. Nel frattempo, Exxon Mobile (XOM), Merk (MRK) E Salute Unita (UNH) ha avuto grandi guadagni settimanali.

Ma ci sono stati diversi gravi fallimenti. I gruppi legati all’edilizia e all’industria sono scesi martedì, mentre i titoli di crescita sono stati svenduti mercoledì. Molti hanno subito danni significativi, mentre altri potrebbero tornare alla normalità in tempi relativamente brevi. La rigenerazione di Giove, spesso da posizioni chiave, è sicuramente incoraggiante.

La crescita difensiva ei titoli difensivi hanno avuto una settimana forte, tra cui medica, beni di consumo di base e servizi di pubblica utilità.

Queste aree continueranno a sovraperformare se tornerà la mentalità “risk-on”?

