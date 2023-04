La Ye’s Donda Academy è stata perseguita nel caso della bomba

La Tonda Academy di Kanye West citata in giudizio da due ex insegnanti per discriminazione razziale e licenziamento illegittimo

Un caso bomba ottenuto da DailyMail.com fa diverse accuse bizzarre e inquietanti contro le pratiche segrete della scuola.

Sostiene che agli studenti veniva offerto un pasto di sushi al giorno mentre le lezioni erano bandite dal secondo piano per paura delle scale ovest.

La Tonda Academy di Kanye West è stata citata in giudizio da due ex insegnanti in una causa esplosiva per licenziamento illegale mentre gli educatori fanno una serie di accuse inquietanti su ciò che è realmente accaduto a scuola.

I documenti del tribunale ottenuti da DailyMail.com descrivono in dettaglio le accuse di Cecilia Hailey e sua figlia, Chekarey Byers, che affermano di essere state viste sedute sul pavimento e dare da mangiare ai bambini dell’accademia segreta un pasto al giorno di sushi.

Affermano di essere stati discriminati sulla base della loro razza, salari pagati illegalmente e licenziati dalla scuola come rappresaglia per aver denunciato violazioni del codice.

Tra le accuse strane e inquietanti mosse contro la scuola c’erano che tutti i colori, comprese le opere d’arte, erano banditi dalle aule, che tutti erano costretti a vestirsi di nero dalla testa ai piedi e che le lezioni erano bandite dal secondo piano per paura delle scale ovest. . ‘.

L’accademia da $ 15.000 all’anno, descritta da Byers come “come un ospedale psichiatrico gestito da pazienti”, dovrebbe aprire nella California occidentale nel 2021. West ora deve affrontare danni per oltre 1 milione di dollari, insieme alla scuola e alle sue tre scuole. Registi.

Kanye West sta affrontando accuse bomba relative alle pratiche nella sua scuola Tonda Academy. Nella foto: Kanye West chiacchiera con i paparazzi e firma autografi mentre lascia la partita di basket di sua figlia North a Thousand Oaks nell’ottobre 2022

Il rapper ha sottoposto gli studenti a regole bizzarre a scuola, incluso il divieto di tenere lezioni al secondo piano perché aveva “paura delle scale”. Immagine: le immagini aeree e le viste generali mostrano il sito della Simi Valley dove si trovava la West Tonda Academy

Poco dopo aver accettato il lavoro come insegnante di quinta elementare nel gennaio 2023, Byers afferma di aver iniziato a notare una serie di regole e procedure confuse all’interno della scuola, tra cui il bullismo dilagante e la mancanza di misure di sicurezza nell’accademia di alto livello.

Dopo che la preside della scuola Moira Love ha ripetutamente espresso preoccupazione per le violazioni della salute e della sicurezza e le pratiche educative illegali, la causa afferma che “non è stata intrapresa alcuna azione” per affrontare i problemi.

Agli studenti è stato detto che sarebbe stato servito solo un pasto a base di sushi al giorno e che gli era stato proibito di portare cibo o bevande dall’esterno nel campus tranne l’acqua.

“È risaputo che West spende 10.000 dollari a settimana in sushi”, dice la causa.

Agli studenti sarebbe vietato usare ‘cruciverba’ o ‘fogli da colorare’, mentre la scuola non consente agli studenti di uscire durante il giorno, nemmeno per il pranzo o la ricreazione.

Il rapper vieterebbe tutte le lezioni al secondo piano dell’accademia perché ‘si dice che abbia paura delle scale’.

Secondo rapporti precedenti, i genitori della scuola sono tenuti a firmare accordi di non divulgazione per iscrivere i propri figli all’accademia.

A ottobre, i genitori della scuola si sono ribellati dopo aver sentito che la Tonda Academy stava chiudendo i battenti mentre l’Impero d’Occidente crollava a seguito di una serie di esplosioni antisemite, che l’hanno portata a rimanere aperta.

Mentre in precedenza si credeva che l’esclusiva scuola cristiana stesse chiudendo i battenti, l’anno scorso è stato rivelato che l’accademia segreta si era effettivamente trasferita a Simi Valley.

Gli studenti della Tonda Academy di West indossano uniformi Balenciaga disegnate da West. Sono stati costretti a vestirsi esclusivamente di nero, dice la tuta. Nella foto: il giocatore dei Boston Celtics Jaylen Brown visita l’accademia con un gruppo di studenti di Tonda

Secondo quanto riferito, la scuola ha circa 100 studenti e 16 insegnanti, molti dei quali figli di celebrità. Nella foto: il giocatore dei Boston Celtics Jaylen Brown visita l’accademia con un gruppo di studenti di Tonda

La coppia afferma che “West non vuole che i bambini usino forchette o utensili” e chiede che tazze e ciotole siano esclusivamente grigie.

Il magnate della moda Yeezy è stato accusato di “non gradire i gioielli”, con il divieto per insegnanti e bambini di indossarli, mentre le sedie sono state bandite dall’accademia perché costringeva i bambini a sedersi o stare in piedi su cuscini di gommapiuma.

Le porte dell’accademia sono chiuse dall’esterno, ponendo un pericolo di incendio, con ex insegnanti che affermano che i codici di salute e sicurezza ripetuti sono stati violati a scuola.

Byers e Hailey, che affermano di essere le uniche due insegnanti donne nere della scuola, stanno chiedendo un risarcimento per licenziamento illegittimo dopo aver presumibilmente subito discriminazioni razziali.

Ciò includeva essere oggetto di “stereotipi sulle ragazze afroamericane” dopo aver sollevato preoccupazioni sulle pratiche della scuola.

Quando Hailey ha minacciato di portare le sue lamentele direttamente a West, è stata “minacciata di non avvicinarsi a lui”, secondo la causa.

‘Ci alziamo perché è la cosa giusta da fare. Questo non è un tentativo di diffamare una celebrità. È la cosa giusta da fare per questi ragazzi”, ha detto Hailey.

Entrambe le donne affermano di essere state licenziate “senza motivo” il 3 marzo 2023, nel parcheggio dell’Accademia. I querelanti hanno ora chiesto più di $ 1 milione di danni per Dailymail.com.

West è stato citato in giudizio per oltre 1 milione di dollari nel caso della bomba. Nella foto: Kanye West lascia VOGUE World: New York nel settembre 2022

Tra le accuse mosse contro la scuola del rapper c’è quella di aver vietato agli studenti di uscire, anche durante la ricreazione. Immagine: le immagini aeree e le viste generali mostrano il sito della Simi Valley dove si trovava la West Tonda Academy

Agli insegnanti non è stata impartita una formazione di base sul supporto vitale, non è stato impiegato personale infermieristico nel campus e la mancanza di sicurezza ha consentito agli studenti di essere prelevati da estranei dal campus senza procedure di accesso, ha affermato la causa.

Secondo la causa, il bullismo e le aggressioni si sono verificati frequentemente nella scuola perché non erano in atto procedure disciplinari per affrontarli.

Inoltre, la causa sostiene che l’accademia non aveva personale addetto alle pulizie perché West “non credeva nella pulizia delle cose con prodotti chimici, quindi agli insegnanti era permesso pulire solo con acqua acida e panni in microfibra”.

Secondo quanto riferito, il rapper ha bandito Nike e Adidas dal campus perché ha insistito sul fatto che tutti indossassero solo i suoi abiti firmati in nero “dalla testa ai piedi”.

Ron Zambrano, l’avvocato del duo, ha affermato che Kanye West non era bravo a gestire la scuola quanto lo era nella gestione della sua vita personale e professionale, creando un ambiente scolastico pericoloso e illegale per gli studenti e discriminando i querelanti sulla base della razza. .

Queste gravi violazioni alla Tonda Academy sono un altro esempio del comportamento non etico di West. Indipendentemente dal suo status di celebrità, i nostri clienti non lo sopporteranno.

Kanye dovrebbe rendersi conto che il suo genio sta nel creare musica, non nella gestione della scuola.

Secondo quanto riferito, West ha vietato tutti i colori dalle aule, comprese le opere d’arte, oltre a vietare sedie e gioielli. Nella foto: Kanye West il 21 ottobre 2022 a Los Angeles, California

Parlando del caso, Byers ha detto: ‘Sono profondamente rattristato da questo. È stato un grande onore e privilegio lavorare alla Tonda Academy per Kanye West.

‘Sono un grande fan della Vergine. Il suo primo album è stato il primo album che abbia mai comprato. Mi piace ancora la sua musica e non negherò mai il suo talento, ma mentre la sua visione della scuola suona bene sulla carta, è solo caos e ribellione.

“Come un ospedale psichiatrico gestito da pazienti.”

Il rapper tormentato dallo scandalo ha affrontato diversi problemi con la sua scuola cristiana privata da quando ha aperto l’istituto nel 2021.

Dopo che le esplosioni antisemite del rapper hanno conquistato i titoli dei giornali e portato al crollo del suo impero musicale, della moda e immobiliare, lo staff ebreo della Tonda Academy se ne è andato a frotte.

Il poeta Malik Youssef, che in precedenza si era identificato come un “amministratore” della scuola, a novembre ha raccontato al New York Post come “il personale della fede ebraica si è perso” nelle settimane successive all’artista che si è scatenato in diversi furori discriminatori.