Il FMI taglia le prospettive di crescita tra i nervosismi del sistema finanziario

Il sistema finanziario non è l’unica nuvola che incombe sull’economia globale, sig. Gourinjas notato. Ci sono speranze per una forte crescita nella riapertura della Cina dopo rigide normative sulla pandemia, e i cambiamenti in tale politica potrebbero ridurre la produzione e interrompere il commercio internazionale, ha affermato. Allo stesso tempo, la guerra della Russia in Ucraina continua a minacciare l’affidabilità delle catene di approvvigionamento alimentare ed energetico.

Il FMI ha svolto un ruolo di primo piano nel tentativo di stabilizzare l’economia ucraina e questo mese ha finalizzato un pacchetto di prestiti da 15,6 miliardi di dollari per l’Ucraina, il primo programma di finanziamento per un paese coinvolto in una grande guerra. Ma nonostante gli sforzi occidentali per reprimere l’Ucraina e indebolire la Russia, il FMI ha alzato le sue prospettive per l’economia russa, prevedendo una crescita dello 0,7% quest’anno e dell’1,3% nel 2024.

Il FMI ha osservato che le esportazioni di energia della Russia rimangono forti, consentendole di sostenere la sua economia attraverso la spesa pubblica. Con i prezzi globali del petrolio in calo a causa dei timori di recessione, l’impatto degli sforzi degli Stati Uniti e dell’Europa per spingere i prezzi del petrolio russo oltre i 60 dollari al barile non è chiaro.

Anche se ha sottolineato i rischi per l’economia globale, il FMI ha esortato le banche centrali a continuare gli sforzi per controllare i prezzi, rimanendo pronte a stabilizzare il sistema finanziario.

“Questo è ancora alto rispetto agli obiettivi della banca centrale”, ha affermato il sig. Gourinjas ha parlato dell’inflazione.