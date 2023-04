USC assume Kliff Kingsbury come analista offensivo senior, secondo la fonte: cosa significa per i trojan

L’USC dovrebbe assumere l’ex allenatore degli Arizona Cardinals Kliff Kingsbury come analista offensivo senior, secondo una fonte del programma. Atletico di lunedi. NFL Network ha riferito per la prima volta che i Trojan stavano assumendo Kingsbury. Ecco cosa devi sapere:

Gran parte del ruolo di Kingsbury prevede la pianificazione del gioco, la visione di film con l’allenatore Lincoln Riley e la partecipazione agli incontri dei quarterback, ha detto la fonte.

Kingsbury è stato licenziato dai Cardinals a gennaio dopo che l’Arizona aveva registrato un record di 4-13 nel 2022.

Prima del suo periodo di quattro anni nella NFL, Kingsbury ha trascorso sei stagioni (2013-2018) come capo allenatore al Texas Tech, andando 35-40 con i Red Raiders.

AtleticoAnalisi istantanea:

Cosa significa questo per USC

Questo è tecnicamente il secondo periodo di Kingsbury alla USC. Dopo essere stato licenziato dalla Texas Tech alla fine del 2018, ha accettato il lavoro di Cardinals solo un mese dopo. Era considerato un noleggio decisivo per l’allora allenatore Clay Helton, quindi ci fu un vero colpo quando Kingsbury se ne andò. La posta in gioco questa volta è molto più bassa poiché Riley chiama le giocate, ma Kingsbury è una buona risorsa da avere nella stanza del quarterback e nello staff. — Spugnole

Qual è lo stato del gruppo di quarterback della USC?

I Trojan ovviamente restituiscono il vincitore dell’Heisman Trophy Caleb Williams, ma il candidato a quattro stelle Miller Moss nel ciclo di reclutamento del 2022 e il firmatario a cinque stelle Malachi Nelson in questo ultimo ciclo dietro Williams. Avere Kingsbury nella stanza QB oltre a Riley dovrebbe davvero aiutare il loro sviluppo. Dà anche a Williams un ex allenatore della NFL con cui lavorare. — Spugnole

Retroscena

Kingsbury, 43 anni, ha concluso il suo mandato in Arizona con un record di 28-37-1 nella stagione regolare e 0-1 nella post-stagione.

Nell’unica stagione vincente dei Cardinals sotto Kingsbury nel 2021, si sono classificati tra i primi 10 nella NFL sia per punteggio che per attacco totale. L’Arizona è arrivata in fondo alla classifica in punti segnati e punti concessi nel 2022, ma è stata senza il quarterback titolare Kyler Murray per sei partite in quella stagione.

Secondo diversi rapporti a febbraio, Kingsbury ha incontrato i texani sulla posizione di coordinatore offensivo della squadra prima che Houston alla fine assumesse Bobby Slovic per il ruolo.

Riley ha portato l’USC a un record di 11-3 la scorsa stagione, il suo primo al timone. I Trojan hanno perso le speranze di playoff del college football contro lo Utah nel Pac-12 Championship Game e hanno subito un crollo a fine partita contro Tulane al Cotton Bowl.

(Foto: Joe Rondon/USA Today)