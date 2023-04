Funzionario della Fed: “Dovremmo essere cauti” sull’aumento dei tassi dopo i fallimenti bancari

Martedì sono emerse potenziali linee di frattura sul fatto che la Federal Reserve debba alzare i tassi di interesse il mese prossimo mentre sondava le ricadute delle pressioni del settore bancario innescate dal crollo di due banche di medie dimensioni il mese scorso.

Il presidente della Fed di Chicago, Austin Goolsbee, ha affermato che la banca centrale dovrebbe procedere con cautela con eventuali ulteriori aumenti dei tassi mentre valuta le conseguenze dei fallimenti bancari durante un discorso di martedì. “In momenti di stress fiscale come questi, un approccio monetario sano richiede prudenza e pazienza”, ha detto in un discorso all’Economic Club di Chicago.

Sig. Goolsbee è diventato presidente della Fed di Chicago a gennaio e ha votato a favore di aumenti di un quarto di punto del tasso di riferimento sui fondi federali alle due riunioni della banca centrale di quest’anno, l’ultima dal 4,75% al ​​5% a marzo. Ma il suo discorso di martedì mancava di un chiaro supporto per ulteriori aumenti.

Nell’ultimo anno, la banca centrale ha alzato i tassi al ritmo più veloce dall’inizio degli anni ’80 per combattere l’inflazione più alta degli ultimi 40 anni. La banca centrale alza i tassi per combattere l’inflazione rallentando l’economia attraverso condizioni finanziarie rigide come alti costi di indebitamento, bassi prezzi delle azioni e un dollaro forte, che frena la domanda.

Dopo che una corsa alla Silicon Valley Bank ha costretto la banca a chiudere il 10 marzo e un secondo creditore, Signature Bank, il 12 marzo, le autorità di regolamentazione sono intervenute in modo aggressivo per rafforzare la fiducia nel sistema bancario.

I sondaggi sui prestiti bancari mostrano che gli istituti di credito avevano già inasprito gli standard di credito prima dei due fallimenti bancari del mese scorso. disse Coolsbee. Ha detto che presterà molta attenzione alle indagini sulle condizioni di prestito e ad altri dati aneddotici nel decidere come impostare la politica nelle prossime settimane.

“Più incertezza c’è su dove stanno andando questi interventi finanziari, penso che dobbiamo essere cauti”, ha detto. “Fino a quando non raccogliamo più dati e vediamo quanti venti contrari stanno lavorando per noi nel ridurre l’inflazione, dovremmo essere cauti nell’aumentare i tassi in modo troppo aggressivo”.

Sig. disse Coolsbee. Ma le pressioni finanziarie, anche senza una crisi conclamata, possono rallentare l’economia riducendo la disponibilità di prestiti e altri crediti alle famiglie e alle imprese, ha affermato.

“Non credo che dovremmo smettere di dare priorità alla lotta contro l’inflazione, a causa delle pressioni nel sistema finanziario”, ha detto. “Ma dobbiamo anche riconoscere che questa combinazione può influenzare alcuni settori o regioni in un modo che sembra diverso dalla politica monetaria che agisce da sola”.

Separatamente, il presidente della Fed di New York John Williams ha affermato che i funzionari stanno osservando più da vicino le condizioni del credito e delle banche, ma ha affermato che non vi sono ancora segnali che la spesa delle imprese o dei consumatori sarà fortemente influenzata dal cambiamento degli standard di credito.

Un’altra considerazione chiave è se i funzionari della Fed “vedano davvero i segni di questo allentamento dell’inflazione sottostante”, ha affermato Mr. Williams ha detto a Yahoo Finance.

I funzionari della Fed terranno la loro prossima riunione all’inizio di maggio. Uno dei principali alleati del presidente della Fed Jerome Powell, Mr. Williams ha indicato la media delle previsioni sui tassi di interesse di 18 funzionari presentate durante la riunione del mese scorso. Ha detto che i politici “potrebbero aspettarsi un altro aumento dei tassi”.

Il rapporto della scorsa settimana sulle assunzioni di marzo ha mostrato che la domanda di lavoro è rimasta forte e l’inflazione era “ancora molto alta”, ha dichiarato il sig. Williams ha detto. I funzionari ritengono che una misura dei prezzi dei servizi, esclusi i costi dell’energia e delle abitazioni, catturerà le pressioni sui prezzi sottostanti, che sono “ancora invariate”, ha affermato.

