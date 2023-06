Mercato azionario oggi: aggiornamenti in tempo reale

9 ore fa

Questa settimana saranno sotto i riflettori le riunioni delle banche centrali globali, tra cui la Federal Reserve statunitense, la Banca del Giappone e la Banca centrale europea.

Lunedì è previsto il rilascio dell’indice dei prezzi alla produzione del Giappone e dei nuovi prestiti in yuan della Cina. Saranno resi noti anche la fiducia dei consumatori dell’Indonesia, le vendite al dettaglio della Malesia e la produzione industriale e i tassi di inflazione dell’India.

Martedì sarà un giorno festivo in Corea del Sud e l’Indonesia rilascerà le sue vendite al dettaglio per aprile. L’indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti per maggio sarà pubblicato quando il Federal Open Market Committee (FOMC) si riunirà dal 13 al 14.

I prezzi di importazione ed esportazione della Corea del Sud per maggio saranno resi noti mercoledì, insieme al tasso di disoccupazione. La Cina riporta investimenti diretti esteri per maggio. La Nuova Zelanda dovrebbe rilasciare la sua prima stampa di conto corrente trimestrale.

I dati economici tra cui la produzione industriale cinese, le vendite al dettaglio, il tasso di disoccupazione e i prezzi delle case per maggio saranno pubblicati giovedì.

La Nuova Zelanda pubblicherà giovedì il suo prodotto interno lordo per il primo trimestre dell’anno, mentre la bilancia commerciale del Giappone per maggio e gli ordini di macchinari per aprile saranno pubblicati lo stesso giorno della riunione della sua banca centrale. La banca centrale dell’Eurozona annuncerà la sua ultima decisione sui tassi di interesse durante la notte.

Venerdì, le esportazioni nazionali non petrolifere di Singapore per maggio saranno pubblicate e la Banca del Giappone concluderà la sua riunione della banca centrale.

– Jihye Lee