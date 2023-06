Vincitori del Tony Award 2023: Aggiorna la lista

Segui gli ultimi aggiornamenti in tempo reale e le foto Tony Awards.

La 76a edizione dei Tony Awards si svolgerà questa sera allo United Palace nel quartiere Washington Heights di Manhattan. La cerimonia di premiazione, che premia le commedie e i musical che si sono aperti a Broadway tra il 29 aprile 2022 e il 27 aprile 2023, va in onda su CBS e in streaming su Paramount+. È stato trasmesso in streaming un segmento speciale, ospitato da Julianne Hough e Skyler Austin Plutone TV Prima della cerimonia principale, sono stati annunciati diversi premi, tra cui il riconoscimento alla carriera e la migliore colonna sonora originale.

La cerimonia di premiazione di quest’anno, che è stata quasi interrotta a causa dello sciopero della Writers Guild of America, sarà offerta senza copione in base a un accordo raggiunto con il sindacato. (Quando uno sciopero degli sceneggiatori ha minacciato la trasmissione il mese scorso, i drammaturghi si sono uniti per salvare la trasmissione.) Di conseguenza, lo spettacolo andrà avanti, ma il festival abbandonerà il numero di apertura personalizzato. Gli scrittori sono stati anche incoraggiati a preregistrare i loro discorsi di accettazione.

Ariana DeBose, che condurrà il festival per il secondo anno consecutivo, ha aperto la serata con una spiegazione dello sciopero e ha invitato lei e tutti i presentatori a uscire dal copione per la serata. “A chiunque abbia pensato che l’anno scorso sia stato un po’ tranquillo, dico: ‘Cari, allacciate le cinture'”, ha detto.