Tom Brady condivide la foto di Bridget Moynahan durante l’annuncio del pensionamento

In una foto, Tom e i suoi tre figli sorridono per un selfie davanti al mare, mentre un’altra immortala Gisele, Jack, Vivian e Benjamin di spalle mentre camminano vestiti l’uno con l’altro. Le maglie “Brady” dei Tampa Bay Buccaneers durante una partita.

Tom aveva precedentemente annunciato il suo ritiro nel febbraio 2022, solo per cambiare idea un mese dopo. Tornò in campo per un’altra stagione con i Tampa Bay Buccaneers. Un anno dopo il suo primo annuncio di ritiro, ha confermato sui social media che si sarebbe ufficialmente ritirato dallo sport.

“Buongiorno, amici, vengo subito al punto”, intervenne Tom Videomessaggio del 1° febbraio. “Sto andando in pensione e so che il processo è stato un grosso problema l’ultima volta, quindi ho pensato di aver raggiunto il record quando mi sono svegliato questa mattina e ti ho fatto sapere per prima cosa”.

L’atleta ha aggiunto di aver già dato ai fan il suo “saggio di pensionamento super emotivo” l’anno scorso, quindi vuole mantenerlo breve e dolce la seconda volta.

“Sono veramente grato a tutti voi che mi avete sostenuto”, ha continuato. “La mia famiglia, i miei amici, i miei compagni di squadra, i miei rivali, ci sono così tante persone con cui potrei andare avanti per sempre. Grazie ragazzi per avermi permesso di vivere il mio sogno assoluto. Non cambierei nulla. Vi amo tutti”.