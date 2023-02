Mentre la bufera di neve continua nel sud, parti del nord-est hanno avvertito il brutale vento gelido che non sentivano da decenni

Cnn

Centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità in Texas a metà giovedì Temperature rigide e strade ghiacciateUn amaro nord-est sta alimentando una raffica di vento che secondo i meteorologi potrebbe essere la più fredda percepita da decenni.

Il Texas sta sopportando il peso maggiore di una pericolosa tempesta di neve che ha scaricato diversi colpi di neve e pioggia gelata che hanno causato condizioni stradali pericolose per la vita negli stati circostanti, tra cui Oklahoma, Arkansas e l’area di Memphis nel Tennessee.

Mercoledì, il Texas ha riferito che una terza persona è morta durante la tempesta dopo aver perso il controllo del suo camion su una strada ghiacciata a nord di Eldorado. Una persona è stata uccisa in un tamponamento di 10 auto ad Austin, e un’altra è morta quando la loro auto si è ribaltata nella città di Arlington, nella zona di Dallas, hanno detto le autorità.

Anche se giovedì ci si aspettava un po’ di sollievo dalla tempesta mortale, con il lento aumento delle temperature, strati di neve e ghiaccio si sono accumulati, spezzando rami e rami e provocando interruzioni di corrente. A partire da giovedì mattina, in quasi 400.000 case e aziende in Texas PowerOutage.us. Ciò significa che migliaia di persone non hanno il riscaldamento o l’acqua calda adeguati a causa della neve che cade sul terreno.

Durante la notte fino all’inizio di giovedì, un ulteriore quarto di pollice di neve potrebbe lucidare strade già scivolose, specialmente nel Texas centrale e settentrionale, nell’Oklahoma meridionale e nell’Arkansas.

“Ciò porterebbe il totale del ghiaccio della tempesta sopra lo 0,5”, il che aumenterebbe il rischio di danni significativi agli alberi e interruzioni di corrente in molte località, nonché strade ghiacciate e pericolose. “A volte la neve può mescolarsi con la pioggia gelata, aumentando le possibilità di strade ghiacciate”, ha detto il National Weather Service.

Mentre il Texas e il centro-sud attendono temperature più calde, una tempesta invernale separata che si sta formando nel nord-est sta provocando avvertimenti di vento gelido sotto zero gradi Fahrenheit venerdì e sabato.

“Questa è un’esplosione artica epica e generazionale”, ha dichiarato il National Weather Service a Caribou, nel Maine. “L’aria che scenderà sulla regione da venerdì a venerdì notte è attualmente aria fredda proveniente dall’emisfero settentrionale”.

Entro la tarda notte di giovedì, il nord-est inizierà a sperimentare temperature sotto lo zero, spingendo i funzionari di diversi stati a emettere avvisi di preparazione.

In Connecticut, il governatore ha attivato il protocollo statale per il freddo estremo a partire da giovedì pomeriggio e proseguendo per tutto il fine settimana.

“Con l’arrivo del freddo estremo, il congelamento può formarsi sulla pelle esposta entro 30 minuti. Trascorrere lunghi periodi all’aperto in queste condizioni non è solo dannoso, è pericoloso”, ha affermato il governatore Ned Lamont.

Rifugi e centri di riscaldamento sono disponibili in tutto il Connecticut e il trasporto può essere fornito quando necessario, ha aggiunto il governatore.

Allo stesso modo, i centri di riscaldamento dovrebbero essere disponibili nel Maine, nel Rhode Island, nel Massachusetts e nel Vermont, hanno detto i funzionari.

A Boston, il sindaco ha dichiarato un’emergenza freddo per la città da venerdì a domenica prima del freddo pungente.

“Esorto tutti i residenti di Boston a prendere precauzioni, stare al caldo e al sicuro e controllare i vicini durante questa fredda emergenza”, ha dichiarato il sindaco Michael Wu.

Si prevede che più di 15 milioni di persone nel nord-est saranno sotto sorveglianza o avviso di vento gelido a partire da giovedì sera o venerdì mattina e continuando almeno fino a sabato pomeriggio.

Servizio meteorologico nazionale Emetti un avviso di vento gelido Quando si prevede che l’aria sia di -25 gradi Fahrenheit o più fredda.

Un imminente avviso di vento gelido si applica a tutte le parti del Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts e Rhode Island, Connecticut settentrionale, New York orientale e centrale e Pennsylvania nord-orientale.

Le temperature nel nord del New England scenderanno da 15 a 25 gradi sotto zero durante il fine settimana. Inoltre, temperature più fresche porteranno venti da 25 a 40 miglia all’ora, che faranno sentire il vento fino a -10 gradi Fahrenheit nelle aree a sud di New York City.

“Evita le attività all’aperto venerdì e sabato! Le temperature fredde combinate con il fattore vento gelido porteranno a condizioni potenzialmente letali all’esterno”, ha affermato in una nota la sicurezza nazionale e la gestione delle emergenze del New Hampshire. Registrati su Facebook Mercoledì pomeriggio.

Intanto parti Il nord di New York e il nord del New England si sentiranno tra -35 e -50 gradi Fahrenheit, con alcune località che sperimentano brividi di vento fino a 65 gradi sotto zero. Queste condizioni estreme possono causare congelamento entro cinque minuti.

“I brividi di vento negli anni ’50 meno per le parti settentrionali di questa regione (del New England) potrebbero essere i più freddi degli ultimi decenni”, ha affermato il Weather Forecast Center.

Le temperature saliranno nella maggior parte delle zone nel pomeriggio di domenica.