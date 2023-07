Una famiglia nera, un giudizio fermo e tanti pensieri

Conduttrice radiofonica, autrice e figlia di attivisti per i diritti civili, la dott. Per Whitehead, rimuovere l’azione affermativa, radicata nel movimento per i diritti civili come parte della politica federale per combattere la discriminazione, è stato un “pugno allo stomaco”. Ha affermato di aver beneficiato personalmente dell’azione affermativa come primo studente nero del programma Kroc Institute for International Peace Studies presso l’Università di Notre Dame. È preoccupata che la decisione debba arrivare, plasmando altri aspetti della vita, comprese le assunzioni aziendali.

Sig. Whitehead ha affermato di aver inteso la pratica come un modo per protestare contro la discriminazione e il maltrattamento degli afroamericani. Ha anche affermato che se l’azione affermativa deve essere abolita, anche le opzioni legacy devono essere eliminate.

Un insegnante della Baltimore School of the Bible, Mr. “Mi piacerebbe credere che siamo una nazione che non ha bisogno di azioni positive, ma temo che ne abbiamo ancora bisogno”, ha detto Whitehead.

Il figlio maggiore Kofi, che si è laureato in inglese al Rhodes College a maggio, è vicino ai sentimenti di sua madre. Ha iniziato a perseguire la questione al liceo dopo aver appreso di uno studente bianco in Texas che stava facendo causa all’Università del Texas in Texas per aver utilizzato la razza nelle decisioni di ammissione.