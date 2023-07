Elon Musk impone rigide restrizioni di “rate capping” agli utenti di Twitter

Sabato Elon Musk ha imposto severi limiti di pagamento su Twitter, limitando il numero di tweet che gli utenti possono visualizzare in un giorno.







IL Tesla (D.S.L.A) Il CEO, che ha pagato 44 miliardi di dollari per Twitter l’anno scorso, ha affermato di aver imposto “limiti temporanei” a causa di “un’eccessiva manipolazione dei dati e manipolazione del computer”.

Cos’è il “Rate Limiting” di Twitter?

Gli utenti di Twitter che ricevono questo messaggio hanno raggiunto un limite al numero di tweet che possono leggere o scorrere.

Inizialmente, Musk ha affermato che gli account verificati potevano leggere 6.000 post al giorno, mentre gli account non verificati potevano leggere 600 post al giorno e i nuovi account non verificati solo 300. Sabato pomeriggio, Musk ha affermato che i limiti di velocità aumenterebbero da 8.000 post al giorno per gli account verificati a 800. account e 400 nuovi account non verificati.

Musk non ha specificato quando i limiti sarebbero finiti.

Queste restrizioni hanno causato notevole frustrazione e sorpresa tra gli utenti di Twitter. All’improvviso ricevono messaggi come “Limite di velocità superato” o “Qualcosa è andato storto. Prova a ricaricare”.

Anche gli utenti verificati non hanno molto tempo per raggiungere i limiti di pagamento mentre scorrono i tweet e le risposte. Gli utenti possono twittare se stessi, spesso lamentandosi delle nuove restrizioni, ma altri utenti potrebbero non essere in grado di leggere quei post.

Venerdì, Elon Musk ha affermato che le società di intelligenza artificiale stanno demolendo la piattaforma per i dati per addestrare gratuitamente i chatbot. “Quasi tutte le aziende che si occupano di intelligenza artificiale, dalle startup ad alcune delle più grandi aziende sulla Terra, stanno sfornando enormi quantità di dati”, ha twittato venerdì.

Twitter ha notevolmente aumentato i prezzi per la sua interfaccia di programmazione dell’applicazione, o API, che consente a terze parti di analizzare alcuni dati di Twitter e creare strumenti con esso.

Da quando ha rilevato Twitter lo scorso autunno, Musk ha tagliato il personale per ridurre i costi, ma le entrate pubblicitarie sono diminuite. Ha cercato di aumentare le entrate degli abbonamenti, ma le firme blu di Twitter da $ 8 al mese non erano neanche lontanamente in grado di compensare il divario nelle vendite di annunci.

Elon Musk ha recentemente nominato Linda Yaccarino CEO di Twitter. Era a capo delle vendite pubblicitarie per NBCUniversal.

Si prevede che Cathie Wood Stock otterrà un guadagno del 772% dell’EPS. Questo sta lampeggiando un segnale di acquisto.

Puoi ottenere un limite di pagamento su Twitter?

Alcuni servizi, come Tweet Deck e Hootsuite, offrono un modo per eludere i limiti di pagamento di Twitter per ora. Tali servizi consentono agli utenti di creare colonne diverse per le loro timeline di Twitter (e spesso altre piattaforme social), nonché elenchi, messaggi diretti, notifiche e ricerche di parole chiave.

